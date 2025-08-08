ปาร์เตย์เซ็นร่วมทีมบียาร์รีล ไม่กี่วันหลังศาลให้ประกันตัวคดีข่มขืน
โธมัส ปาร์เตย์ กองกลางชาวกานา วัย 32 ปี เซ็นสัญญาร่วมทีมบียาร์รีล แบบไม่มีค่าตัว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม หลังจากหมดสัญญากับอาร์เซน่อลเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ปาร์เตย์ย้ายจากแอตเลติโก้ มาดริด ร่วมทีมปืนใหญ่เมื่อปี 2020 และหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลล่าสุด โดยระหว่างค้าแข้งกับอาร์เซน่อล เขาโดนกล่าวหาในคดีข่มขืนหญิงสาว 2 คน 5 กระทง และล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวอีก 1 คน อีก 1 กระทง โดยโดนตั้งข้อหาหลังหมดสัญญากับปืนใหญ่เพียง 4 วัน และเพิ่งขึ้นศาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน
ปาร์เตย์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และได้รับอนุญาตให้ประกันตัวอย่างมีเงื่อนไข โดยจะกลับไปขึ้นศาลอีกครั้งในเดือนกันยายน
บียาร์รีลออกแถลงการณ์ว่า สโมสรทราบดีว่าปาร์เตย์กำลังมีคดีความที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งตัวนักเตะเองนั้นยืนยันความบริสุทธิ์และปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา สโมสรจึงเคารพในสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ และจะรอผลการตัดสินตามกระบวนการศาล ซึ่งจะมีความชัดเจนในข้อเท็จจริงของคดีเกิดขึ้น ซึ่งตามกฎหมายของอังกฤษเกี่ยวกับคดีความที่ยังดำเนินอยู่ สโมสรจึงไม่สามารถแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติมได้
แถลงการณ์ของสโมสรระบุด้วยว่า สโมสรแสดงจุดยืนชัดเจนต่อความเคารพในความหลากหลาย และประณามอย่างถึงที่สุดต่อการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ การเหยียดเชื้อชาติ เหยียดผิว หรือพฤติกรรมใดๆ ที่หยามหมิ่นเกียรติของบุคคล
ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่า แฟนบอลบียาร์รีลเกือบ 1,000 คน ได้ลงชื่อทางแคมเปญออนไลน์ คัดค้านสโมสรเซ็นสัญญาปาร์เตย์
ทั้งนี้ ปาร์เตย์จะเริ่มต้นร่วมงานกับสังกัดใหม่ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม และประเดิมสนามกับทีมในวันที่ 2 กันยายน