ซาลาห์เดือดโวยยูฟ่าหลังแข้งปาเลสไตน์เสียชีวิต
โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูล วิจารณ์สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) กรณีโพสต์โซเชียลมีเดียแสดงความอาลัยต่อการจากไปของสุไลมาน อัล โอบีด นักเตะชาวปาเลสไตน์
โอบีด วัย 41 ปี เสียชีวิตเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการโจมตีของอิสราเอล ระหว่างรอการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางตอนใต้ของฉนวนกาซา
สมาคมฟุตบอลปาเลสไตน์ (พีเอฟเอ) กล่าวถึงโอบีดว่า ได้รับการยกย่องเป็น “เปเล่แห่งปาเลสไตน์” โดยตลอดชีวิตการค้าแข้ง เขาทำประตูระดับสโมสรได้มากกว่า 100 ประตู และติดทีมชาติ 24 นัด ทำไป 2 ประตู
ภายหลังการเสียชีวิตของโอบีด ยูฟ่าได้โพสต์โซเชียลมีเดีย X ว่า ขอแสดงความอาลัยแด่สุไลมาน อัล โอบีด เจ้าของฉายา “เปเล่แห่งปาเลสไตน์” นักเตะผู้มีพรสวรรค์ และมอบความหวังให้กับเด็กๆ นับไม่ถ้วน แม้ในช่วงเวลาที่เลวร้าย
อย่างไรก็ตาม ซาลาห์ได้โพสต์ตอบยูฟ่าว่า “คุณบอกได้มั้ยว่าเขาตายอย่างไร ที่ไหน และทำไม?”
ก่อนหน้านี้ ซาลาห์เคยเรียกร้องให้ดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของอิสราเอลที่ฉนวนกาซา รวมถึงเรียกร้องให้ผู้นำโลกร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียของผู้บริสุทธิ์อีก
สมาคมฟุตบอลปาเลสไตน์ระบุว่า ตั้งแต่เกิดการสู้รบกัน มีนักฟุตบอลเสียชีวิตจากการโจมตีหรืออดอาหารแล้ว 421 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กถึง 103 คน ขณะที่สนามกีฬาหรือสาธารณูปโภคเกี่ยวกับกีฬาต่างๆ ในกาซาและเวสต์แบงก์โดนทำลายหรือได้รับความเสียหายไปแล้วทั้งสิ้น 288 แห่ง