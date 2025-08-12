สหพันธ์ลูกหนังสเปนไฟเขียวแมตช์บียาร์รีล-บาร์ซ่า เตะที่ไมอามี 20 ธ.ค.
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม สหพันธ์ฟุตบอลสเปนมีมติอนุมัติแผนจัดการแข่งขันฟุตบอลลาลีก้าสเปน คู่ระหว่างบียาร์รีลกับบาร์เซโลน่าในเดือนธันวาคม ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้เกมเตะนัดดังกล่าวเป็นเกมฟุตบอลยุโรปแมตช์แรกในประวัติศาสตร์ที่ไปเตะในต่างแดน
รายงานข่าวระบุว่า เกมเตะนัดนี้เดิมกำหนดแข่งขันที่สนามเอสตาดิโอ เด ลา เครามิก้า ของบียาร์รีล ในวันที่ 21 ธันวาคม ขณะที่โปรแกรมใหม่จะย้ายไปเตะที่ฮาร์ดร็อก สเตเดียม เมืองไมอามี แทน โดยสนามดังกล่าวกำหนดใช้เป็นสังเวียนแข่งขัน “ฟุตบอลโลก 2026” ถึง 7 นัด ในช่วงที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมกับแคนาดาและเม็กซิโกในปีหน้า
สหพันธ์ฟุตบอลสเปนแถลงว่า คณะกรรมการบริหารอนุมัติตามคำร้องของสโมสรบียาร์รีลและบาร์เซโลน่าเพื่อย้ายโปรแกรมเตะนัดที่ 17 ของฤดูกาลระหว่างทั้ง 2 ทีมไปยังสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2025 หลังจากนี้เหลือการขอความเห็นชอบจากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ต่อไป
ด้านสมาคมแฟนบอลสเปนร่วมกับกลุ่มแฟนบอลบาร์เซโลน่าและบียาร์รีลต่างออกแถลงการณ์ร่วม ต่อต้านแผนดังกล่าวอย่างถึงที่สุด โดยเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลและสภากีฬาแห่งชาติยุติแผนการนี้ และหาช่องทางกฎหมายเพื่อขวางไม่ให้เกมดังกล่าวเกิดขึ้น
นอกจากเกมลาลีก้าแมตช์ดังกล่าวแล้ว เอซี มิลาน ทีมดังแห่งกัลโช่ เซเรียอา ก็มีแผนจะย้ายเกมลีกกับโคโม่ไปเตะที่เพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับที่สนามซานซิโร่จะถูกใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว 2026 พอดี อย่างไรก็ตาม แผนงานนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจากทั้งฟีฟ่า ยูฟ่า และสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) แต่อย่างใด
ทั้งนี้ จากกฎข้อบังคับของฟีฟ่าในปัจจุบัน ไม่อนุญาตให้เกมฟุตบอลลีกท้องถิ่นของประเทศใดๆ ไปแข่งขันในต่างแดนได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากเริ่มมีแนวคิดนี้เกิดขึ้น ปีที่แล้วฟีฟ่าก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง