เอสปันญ่อลทำ 2 ประตูท้ายเกม แซงชนะแอตมาดริด 2-1
เอสปันญ่อลทำ 2 ประตูท้ายเกม แซงชนะแอตเลติโก้ มาดริด 2-1 ในศึกลาลีก้า สเปน สัปดาห์แรกของฤดูกาล 2025-26 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
แอตมาดริดได้ประตูนำก่อนในนาที 37 จากฮูเลียน อัลวาเรซ ก่อนที่เจ้าถิ่น เอสปันญ่อล จะแก้คืน 2 ประตูรวดจากมิเกล รูบิโอ นาที 73 และแพร์ มิลล่า นาที 84 เก็บชัยได้ในที่สุด
ผลคู่อื่นๆ
เซลต้า บีโก้ แพ้ เคตาเฟ่ 0-2
แอธเลติก บิลเบา ชนะ เซบีย่า 3-2
ผลลีกเอิง ฝรั่งเศส
เบรสต์ เสมอ ลีลล์ 3-3
โอแซร์ ชนะ ลอริยองต์ 1-0
อองเช่ร์ ชนะ ปารีส เอฟซี 1-0
เม็ตส์ แพ้ สตราส์บูร์ก 0-1
น็องต์ส แพ้ ปารีส แซงต์แชร์แมง 0-1
