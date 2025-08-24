ดอร์ทมุนด์ พลาดนำ 3-1 โดนน้องใหม่ไล่เจ๊า 3-3 เปิดหัวบุนเดสลีก้า
“เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พลาดท่านำ 3-1 แต่ปิดเกมไม่ได้บุกเสมอน้องใหม่ ซังต์.เพาลี 3-3 ในศึกบุนเดสลีก้า เยอรมนี ฤดูกาล 2025/26 นัดแรกของฤดูกาล ที่มิเลิร์นเตอร์ สตาดิโอน เมื่อคืนวันที่ 23 สิงหาคม
ดอร์ทมุนด์ขึ้นนำก่อนจาก เซย์ฮู กีราสซี่ นาทีที่ 34 ก่อนจะโดนตีเสมอจาก อันเดรียส ฮูนตอนด์จิ นาที่ 50 จากนั้นดอร์ทมุนด์ได้ 2 ประตูจาก วัลเดมาร์ อันตอน นาทีที่ 67 และยูเลียน บรันด์ท นาทีที่ 74 ขึ้นนำ 3-1
ทว่าช่วงท้ายเกมซังต์.เพาลี มาได้ 2 ประตูรวดใน 3 นาที จากจุดโทษของดาเนล ซินานี่ นาทีที่ 86 และเอริก สมิธ นาทีที่ 89 จบเกมเสมอกันไป 3-3 แบ่งกันไปทีมละ 1 คะแนน
ผลคู่อื่นๆ
เลเวอร์คูเซ่น แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 1-2
ไฟร์บวร์ก แพ้ เอาก์สบวร์ก 1-3
ไฮเดนไฮม์ แพ้ โวล์ฟสบวร์ก 1-3
อูนิโอน เบอร์ลิน ชนะ สตุ๊ดการ์ท 2-1
แฟรงก์เฟิร์ต ชนะ แวร์เดอร์ เบรเมน 4-1