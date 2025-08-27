สตุ๊ทการ์ทเฉือนจุดโทษเบราน์ชไวต์ 7-8 ศึกเดเอฟเบ โพคาล
ศึกฟุตบอลถ้วยเมืองเบียร์ “เดเอฟเบ โพคาล” รอบแรก ระหว่างไอน์ทรักต์ เบราน์ชไวต์ กับสตุ๊ทการ์ท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม กลายเป็นแมตช์ดวลมาราธอน ก่อนสตุ๊ทการ์ทเฉือนชัย 7-8 ในการดวลจุดโทษ หลังเสมอในเวลา 90 นาที 3-3 และเสมอหลังการต่อเวลาพิเศษ 4-4
ผลคาราบาวคัพ อังกฤษ รอบสอง
เรดดิ้ง ชนะ วิมเบิลดัน 2-1
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด ชนะ ชาร์ลตัน 3-1
วูล์ฟแฮมป์ตัน ชนะ เวสต์แฮม 3-2
บอร์นมัธ แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 0-2
แอคคริงตัน แพ้ ดอนคาสเตอร์ 0-2
บาร์นสลีย์ ชนะ ร็อทเธอร์แฮม 2-1
เบอร์มิงแฮม แพ้ พอร์ต เวล 0-1
บรอมลีย์ เสมอ วีคอมบ์ 1-1 (วีคอมบ์ชนะจุดโทษ 5-4)
เบิร์นลีย์ ชนะ ดาร์บี้ 2-1
เบอร์ตัน อัลเบียน แพ้ ลินคอล์น 0-1
คาร์ดิฟฟ์ ชนะ เชลต์แนม 3-0
นอริช แพ้ เซาธ์แฮมป์ตัน 0-3
สโต๊ก ซิตี้ แพ้ แบรดฟอร์ด 0-3
ซันเดอร์แลนด์ เสมอ ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ 1-1 (ฮัดเดอร์สฟิลด์ชนะจุดโทษ 6-5)
สวอนซี เสมอ พลีมัธ 1-1 (สวอนซีชนะจุดโทษ 5-3)
วีแกน ชนะ สต็อกพอร์ต 1-0
มิลวอลล์ ชนะ โคเวนทรี 2-1
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ เสมอ ลีดส์ 1-1 (เว้นส์เดย์ชนะจุดโทษ 3-0)