ดอร์ทมุนด์ซื้อขาดชุกวูเมก้าจากเชลซี 24 ล้านปอนด์
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ คว้าตัวคาร์นีย์ ชุกวูเมก้า กองกลางตัวรุกของเชลซี ร่วมทีมแล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม หลังจากครึ่งหลังของฤดูกาลก่อน ยืมตัวชุกวูเมก้าไปร่วมทีม และทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยเซ็นสัญญา 5 ปี ค่าตัวบวกแอดออนรวม 24 ล้านปอนด์ (1,056 ล้านบาท)
แข้งวัย 21 ปี ย้ายจากแอสตัน วิลล่า สู่ถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ เมื่อปี 2022 ลงสนามให้เชลซีรวม 32 นัด
นอกจากชุกวูเมก้าแล้ว อารอน อันเซลมิโน่ กองหลังเชลซี ก็ย้ายร่วมทีมดอร์ทมุนด์ ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล
การย้ายทีมของชุกวูเมก้าทำให้ตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ เชลซีทำเงินจากการปล่อยขายนักเตะแล้วกว่า 270 ล้านปอนด์ (11,880 ล้านบาท) เกือบจะเท่าๆ กับจำนวนเงินที่ใช้เสริมทัพผู้เล่นในตลาดรอบนี้ที่ใช้ไปราว 277 ล้านปอนด์ (12,188 ล้านบาท)
ก่อนหน้านี้ สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ได้ส่งคำเตือนถึงเชลซีว่า จะต้องบริหารจัดการให้ตลาดซื้อขายรอบนี้มีผลกำไร หากหวังจะลงทะเบียนนักเตะที่เพิ่งซื้อมาใหม่ในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลใหม่ เพราะก่อนหน้านี้เพิ่งโดนยูฟ่าปรับเงิน 26.7 ล้านปอนด์ (1,174.8 ล้านบาท) จากการผิดกฎการเงินมาแล้ว