ประกบคู่ ชปล. หงส์ดวลราชันที่แอนฟิลด์ เชลซีกระอักเจอบาร์ซ่า-บาเยิร์น
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ทำการจับสลากประกบคู่รอบลีกของศึกฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาล 2025-26 ที่โมนาโก
โดยการจับสลากรอบลีก มีทีมเข้าร่วม 36 ทีม จะถูกแบ่งออกเป็น 4 โถ โถละ 9 ทีม แชมป์เก่า ปารีส แซงต์แชร์แมง เป็นทีมวางอันดับ 1 ของโถ 1 จากนั้นแบ่งโถตามค่าสัมประสิทธิ์ยูฟ่า ซึ่งเมื่อจับสลากแล้ว แต่ละทีมจะลงสนามทีมละ 8 นัด (เหย้า 4 เยือน 4) แล้วนำผลแข่งที่ได้มาจัดเป็นตารางลีกเพื่อหาทีมเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป
ปรากฏว่า ลิเวอร์พูล แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุด จะเจอกับรีล มาดริด แชมป์ยุโรป 15 สมัย จากสเปน ที่แอนฟิลด์ ขณะที่บาร์เซโลน่ากับเปแอสเชจะโคจรมาพบกันที่สเปน
ด้านเชลซีเจองานหินทั้งบาร์ซ่าและบาเยิร์น มิวนิก ส่วนรีล มาดริด ต้องดวลกับทั้งหงส์แดงและแมนเชสเตอร์ ซิตี้
สรุปผลประกบคู่ทีมที่น่าสนใจ ดังนี้
ลิเวอร์พูล : รีล มาดริด (เหย้า), อินเตอร์ มิลาน (เยือน), แอตเลติโก้ มาดริด (เหย้า), ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต (เยือน), พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น (เหย้า), มาร์เซย (เยือน), คาราบัก (เหย้า)กาลาตาซาราย (เยือน)
อาร์เซน่อล : บาเยิร์น มิวนิก (เหย้า), อินเตอร์ มิลาน (เยือน), แอตเลติโก้ มาดริด (เหย้า), คลับบรูชช์ (เยือน), โอลิมเปียกอส (เหย้า), สลาเวีย ปราก (เยือน), ไครัต อัลมาตี้ (เหย้า), แอธเลติก บิลเบา (เยือน)
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ : โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เหย้า), รีล มาดริด (เยือน), ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น (เหย้า), บียาร์รีล (เยือน), นาโปลี (เหย้า), โบโด/กลิมต์ (เยือน), กาลาตาซาราย (เหย้า), โมนาโก (เยือน)
เชลซี : บาร์เซโลน่า (เหย้า), บาเยิร์น มิวนิก (เยือน), เบนฟิก้า (เหย้า), อตาลันต้า (เยือน), อาแจ็กซ์ (เหย้า), นาโปลี (เยือน), ปาฟอส (เหย้า), คาราบัก (เยือน)
นิวคาสเซิล : บาร์เซโลน่า (เหย้า), เปแอสเช (เยือน), เบนฟิก้า (เหย้า), เลเวอร์คูเซ่น (เยือน), พีเอสวี (เหย้า), มาร์เซย (เยือน), แอธเลติก บิลเบา (เหย้า), ยูเนียน เอสจี (เยือน)
ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ : โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เหย้า), เปแอสเช (เยือน), บียาร์รีล (เหย้า), แฟรงก์เฟิร์ต (เยือน), สลาเวีย ปราก (เหย้า), โบโด/กลิมต์ (เยือน), โคเปนเฮเกน (เหย้า), โมนาโก (เยือน)
รีล มาดริด : แมนซิตี้ (เหย้า), ลิเวอร์พูล (เยือน), ยูเวนตุส (เหย้า), เบนฟิก้า (เยือน), มาร์เซย (เหย้า), โอลิมเปียกอส (เยือน), โมนาโก (เหย้า), ไครัต อัลมาตี้ (เยือน)
บาร์เซโลน่า : เปแอสเช (เหย้า), เชลซี (เยือน), แฟรงก์เฟิร์ต (เหย้า), คลับบรูชช์ (เยือน), โอลิมเปียกอส (เหย้า), สลาเวีย ปราก (เยือน), โคเปนเฮเกน (เหย้า), นิวคาสเซิล (เยือน)
บาเยิร์น มิวนิก : เชลซี (เหย้า), เปแอสเช (เยือน), คลับบรูชช์ (เหย้า), อาร์เซน่อล (เยือน), สปอร์ติ้ง (เหย้า), พีเอสวี (เยือน), ยูเนียน เอสจี (เหย้า), ปาฟอส (เยือน)
ปารีส แซงต์แชร์แมง : บาเยิร์น มิวนิก (เหย้า), บาร์เซโลน่า (เยือน), อตาลันต้า (เหย้า), เลเวอร์คูเซ่น (เยือน), สเปอร์ส (เหย้า), สปอร์ติ้ง ลิสบอน (เยือน), นิวคาสเซิล (เหย้า), แอธเลติก คลับ (เยือน)