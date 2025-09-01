บาร์ซ่าโดนราโย บาเยกาโน่ ไล่เจ๊า 1-1 ชวดเก็บ 3 แต้มเต็ม
บาร์เซโลน่า แชมป์เก่าลาลีก้า สเปน พลาดท่าโดนราโย บาเยกาโน่ ไล่เจ๊า 1-1 ในเกมลีก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
บาร์ซ่า ทีมเยือน ขึ้นนำ 1-0 จากจุดโทษของลามีน ยามาล ในนาที 40 ก่อนมาโดนเจ้าถิ่นตีเสมอในครึ่งหลัง นาที 67 จากฟราน เปเรซ
ผลจากนัดนี้ทำให้บาร์ซ่าเตะ 3 นัด มี 7 คะแนน ในอันดับ 4 ของตาราง ส่วนราโย บาเยกาโน่ มี 4 คะแนน ในอันดับ 10
ผลคู่อื่นๆ
เซลต้า บีโก้ เสมอ บียาร์รีล 1-1
รีล เบติส แพ้ แอธเลติก บิลเบา 1-2
เอสปันญ่อล ชนะ โอซาซูน่า 1-0
ผลบุนเดสลีก้า เยอรมนี
โวล์ฟสบวร์ก เสมอ ไมนซ์ 1-1
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-0
โคโลญจ์ ชนะ ไฟร์บวร์ก 4-1
ผลลีกเอิง ฝรั่งเศส
อองเช่ร์ เสมอ แรนส์ 1-1
โมนาโก ชนะ สตราส์บูร์ก 3-2
ปารีส เอฟซี ชนะ เม็ตซ์ 3-2
เลอ อาฟร์ ชนะ นีซ 3-1
ลียง ชนะ มาร์เซย 1-0