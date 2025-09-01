ด่วน! เลเวอร์คูเซ่นปลดฟ้าผ่า เทน ฮาก หลังคุมทีมเตะเกมลีก 2 นัด
นักข่าวดังของวงการฟุตบอลยุโรป อาทิ ฟาบริซิโอ โรมาโน่, ฟลอเรียน แพล็ตเทนเบิร์ก ต่างรายงานตรงกันว่า ผู้บริหารทีมไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ได้ตัดสินใจปลดอีริก เทน ฮาก ออกจากตำแหน่งกุนซือแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน หลังจากเพิ่งคุมทีมเตะบุนเดสลีก้าฤดูกาลใหม่ได้เพียง 2 นัด
ผู้จัดการทีมชาวดัตช์เพิ่งเข้าไปรับงานคุมทีมเลเวอร์คูเซ่นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม และเริ่มงานเต็มตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม หลังจากชาบี อลอนโซ่ กุนซือคนเก่า โบกมือลาทีมเพื่อไปรับงานคุมรีล มาดริด โดยเทน ฮาก เซ็นสัญญา 2 ปี ถึงปี 2027 โดยเป็นงานแรกนับตั้งแต่โดนแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปลดจากตำแหน่งเมื่อฤดูกาลก่อน
ฤดูกาลนี้ เลเวอร์คูเซ่นเริ่มต้นด้วยการถล่มซอนเนนฮอฟ กรอสซัสปาช ทีมระดับดิวิชั่น 4 ซึ่งเหลือผู้เล่น 9 คน 4-0 ในศึกเดเอฟเบ โพคาล อย่างไรก็ตาม ผลงาน 2 นัดแรกในลีกบุนเดสลีก้าของทีมห้างขายยาน่าผิดหวัง นัดแรกขึ้นนำฮอฟเฟ่นไฮม์ก่อนโดนแซง 2-1 ส่วนนัดสองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นำแวร์เดอร์ เบรเมน ก่อน 2-0 แต่ลงเอยด้วยผลเสมอ 3-3 ทั้งที่อีกฝ่ายเหลือผู้เล่น 10 คน ตั้งแต่กลางครึ่งหลัง