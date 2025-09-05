สเปน บุกอัดบัลแกเรีย 3-0 ประเดิมคว้าชัย ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
“กระทิงดุ” สเปน เจ้าของแชมป์ยูโร 2024 บุกคว้าชัยเหนือ บัลแกเรีย 3-0 ประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป กลุ่มอี นัดแรก ที่วาซิล เลฟสกี้ เนชันแนล สเตเดี้ยม กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย เมื่อคืนวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา
เกมนี้ในครึ่งแรกนาทีที่ 5 สเปนพังประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่ เปดรี้ จ่ายบอลให้ มาร์ติน ซูบีเมนดี้ แทงทะลุช่องหลุดถึง มิเกล โอยาร์ซาบัล ซัดตุงตาข่าย ตามด้วยนาทีที่ 30 ลามีน ยามาล โยนบอลเข้าไป แต่บัลแกเรียโหม่งสกัดไปเข้าทาง มาร์ค คูคูเรย่า ตะบันพุ่งเสียบตาข่ายให้สเปนหนีเป็น 2-0
นาทีที่ 38 สเปน ยิงประตูที่ 3 จากการเตะมุมของ ลามีน ยามาล เปิดให้ มิเกล เมรีโน่ เทคตัวโขกระยะ 7 หลาส่งบอลซุกก้นตาข่าย หมดครึ่งแรก สเปนนำขาด 3-0 และช่วงครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มเติม ทำให้จบเกม สเปน บุกเอาชนะ บัลแกเรีย 3-0 เก็บสามแต้มตามเป้าก่อนนัดหน้าเยือนถิ่น ตุรกี ที่ซิวชัยนัดแรกเหนือ จอร์เจีย 3-2 ในวันที่ 7 กันยายนนี้
ส่วนผลคู่อื่น
คาซัคสถาน แพ้ เวลส์ 0-1
จอร์เจีย แพ้ ตุรกี 2-3
ลิทัวเนีย เสมอ มอลตา 1-1
ลิกเตนสไตน์ แพ้ เบลเยียม 0-6
ลักเซมเบิร์ก แพ้ ไอร์แลนด์เหนือ 1-3
สโลวาเกีย ชนะ เยอรมนี 2-0
เนเธอร์แลนด์ เสมอ โปแลนด์ 1-1