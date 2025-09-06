เอ็นริเก้ไหปลาร้าร้าวต้องผ่าตัด หลังประสบอุบัติเหตุขณะขี่จักรยาน
ปารีส แซงต์แชร์แมง สโมสรดังจากลีกเอิง ฝรั่งเศส ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 5 กันยายน ว่า หลุยส์ เอ็นริเก้ กุนซือชาวสเปนวัย 55 ปี ประสบอุบัติเหตุขณะขี่จักรยานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จนกระดูกไหปลาร้าร้าว ต้องรับการผ่าตัด สโมสรขอส่งกำลังใจให้เขาหายโดยเร็ว และสโมสรจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
เอ็นริเก้ ดีกรีอดีตกุนซือบาร์เซโลน่าและทีมชาติสเปน เข้าไปคุมทีมเปแอสเชในปี 2023 พาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิง 2 สมัย, เฟร้นช์คัพ 2 สมัย และครองแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา รวมถึงพาทีมเข้าชิงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม ซึ่งทีมพ่ายให้เชลซี
ล่าสุด เอ็นริเก้เพิ่งคุมทีมเตะกับตูลูสในเกมลีกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติ โดยปารีสมีคิวลงสนามนัดต่อไปพบกับล็องส์ในเกมลีก วันที่ 14 กันยายนนี้ จากนั้นอีก 3 วัน จะลงสนามแชมเปี้ยนส์ลีกพบอตาลันต้า