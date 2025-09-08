อดีตแข้งไอร์แลนด์เหนือจวกนาเกลส์มันน์สัมภาษณ์ไม่ให้เกียรติคู่แข่ง
สตีเฟ่น เครแกน อดีตกองหลังทีมชาติไอร์แลนด์เหนือซึ่งทำหน้าที่นักวิจารณ์ ออกมาจวกยูเลียน นาเกลส์มันน์ กุนซือทีมชาติเยอรมนี ว่า บทสัมภาษณ์หลังเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก ซึ่งอินทรีเหล็กคว้าชัย 3-1 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ไม่ให้เกียรติคู่แข่งอย่างไอร์แลนด์เหนือเลย และหวังว่าวันที่เขาไปเยือนเบลฟาสต์ จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
สำหรับบทสัมภาษณ์ของนาเกลส์มันน์หลังเกมดังกล่าว เขาวิจารณ์แทคติคของไอร์แลนด์เหนือว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ต้องรับมือกับทีมที่เอาแต่โยนยาวและมีผู้เล่น 10 คนรอเก็บตกบอลสอง มีผู้เล่นมากมาอยู่ในโซนอันตรายของเรา สไตล์ฟุตบอลแบบนี้ไม่น่าดูเลย ถึงจะมีประสิทธิภาพ แต่เป็นเรื่องยากที่จะป้องกัน เราเจอจังหวะเซตพีซ 10-12 ครั้ง แต่เสียแค่ประตูเดียว เรามีผู้เล่นที่เหนือกว่าฝ่ายตรงข้าม แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือกับฟุตบอลสไตล์นี้
ด้านเครแกนกล่าวว่า ถ้าลองไปดูเกมนี้ เยอรมนีก็เล่นโยนบอลยาวตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะจากด้านหลังหรือด้านข้างสนาม ซึ่งแผนนี้เหมาะกับแผนกองหลัง 3 ตัวของเรามาก จะเห็นว่าผู้รักษาประตูของเยอรมนีมักจะเปิดบอลโยนยาวขึ้นหน้า การที่เขามาวิจารณ์ว่ามีแต่ไอร์แลนด์เหนือที่เล่นแผนนี้จึงไม่ให้เกียรติกันสักเท่าไร