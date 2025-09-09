เลเวอร์คูเซ่นตั้งยุลมันด์ อดีตกุนซือทีมชาติเดนมาร์ก คุมทัพแทนเทน ฮาก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน สโมสรไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ในลีกบุนเดสลีก้า เยอรมนี ประกาศแต่งตั้งแคสเปอร์ ยุลมันด์ อดีตกุนซือทีมชาติเดนมาร์ก เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ เซ็นสัญญา 2 ปี ถึงเดือนมิถุนายนปี 2027
กุนซือวัย 53 ปี จะมาทำหน้าที่แทนอีริก เทน ฮาก โค้ชชาวดัตช์ที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังคุมทีมเตะเกมลีกได้เพียง 2 นัดเท่านั้น โดยยุลมันด์เคยทำผลงานพาเดนมาร์กเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ “ยูโร 2020” ซึ่งทีมพ่ายให้อังกฤษฉิวเฉียดในการเล่นต่อเวลาพิเศษ นอกจากนี้ยังเคยคุมทีมนอร์ดเยลลันด์ที่บ้านเกิด พาทีมเป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งเดียวในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อฤดูกาล 2011-12
ยุลมันด์กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจให้คุมทีมเลเวอร์คูเซ่น ตนมีความมุ่งมั่นที่จะพาทีมมุ่งหน้าสู่อนาคตพร้อมกับนักเตะทั้งเก่าและใหม่ของทีม
ทั้งนี้ คาดว่ายุลมันด์จะเริ่มงานแรกในเกมลีกในบ้านพบไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต วันที่ 12 กันยายนนี้