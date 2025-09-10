บาร์ซ่าเลื่อนเวลากลับไปเตะที่คัมป์นูรอบ 3 เหตุยังขอใบอนุญาตไม่ได้
สโมสรบาร์เซโลน่า ทีมดังแห่งลาลีก้า สเปน แถลงเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ว่า แผนที่จะลงสนามเกมเหย้านัดแรกของฤดูกาล พบกับบาเลนเซีย ที่สนามคัมป์นูอันก่าแก่ของทีมนั้นมีอันต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตหน่วยงานท้องถิ่น
ก่อนหน้านี้ บาร์ซ่าได้รับอนุญาตให้เตะเกมเยือน 3 นัดแรกของฤดูกาล เพื่อที่ดำเนินการปรับปรุงสนามคัมป์นูขั้นแรกให้แล้วเสร็จในช่วงพักเบรกทีมชาติ แล้วจึงประเดิมใช้สนามที่ปรับปรุงใหม่ในการเล่นเกมเหย้านัดแรกของฤดูกาลพบกับบาเลนเซีย ในวันที่ 14 กันยายนนี้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบาร์ซ่ายังไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงสนามได้ตรงตามเงื่อนไข ทำให้ยังไม่ได้รับใบอนุญาต และต้องย้ายสถานที่ไปเตะกับที่โยฮัน ครัฟฟ์ สเตเดียม ความจุเพียง 6,000 ที่นั่ง ในศูนย์ซ้อมของสโมสรแทน
นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่บาร์ซ่าประสบปัญหาเรื่องการก่อสร้างล่าช้าจนไม่สามารถขอใบอนุญาตได้ โดยแรกเริ่มนั้น กำหนดกลับมาเตะที่สนามคัมป์นูตั้งแต่เดือนพฤศจิายนปีที่แล้ว และขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเป้าหมายใหม่ของทีมคือวันไหน โดยเร็วๆ นี้ บาร์ซ่ามีโปรแกรมเตะเกมเหย้าพบเคตาเฟ่ในวันที่ 21 กันยายน และรีล โซเซียดัด วันที่ 28 กันยายน นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมดวลแข้งกับปารีส แซงต์แชร์แมง ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ในวันที่ 1 ตุลาคมด้วย