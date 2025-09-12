นักวิเคราะห์ลูกหนังฟันธงเต็งแชมป์ 29 ลีกยุโรป หงส์โอกาสมากสุดซิวพรีเมียร์
ศูนย์สังเกตการณ์กีฬาฟุตบอล CIES ซึ่งเป็นองค์กรเก็บรวบรวมสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวงการลูกหนังโลก จัดทำรายงานผลการศึกษาความน่าจะเป็นของการคว้าแชมป์ลีกฟุตบอลยุโรปฤดูกาล 2025-26 รวม 29 ลีก ปรากฏว่าในส่วนของพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิเวอร์พูล แชมป์เก่า มีโอกาสสูงสุดที่จะป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ โดยมีความเป็นไปได้มากถึง 28.9 เปอร์เซ็นต์
รองลงมาคือ อาร์เซน่อล 18.8 เปอร์เซ็นต์, เชลซี 16.2 เปอร์เซ็นต์ และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 14.4 เปอร์เซ็นต์
ส่วนแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งคว้าแชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อฤดูกาล 2012-13 นั้น มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เพียง 2.6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
สำหรับลาลีก้า สเปน เป็นรีล มาดริด ที่มีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุด ถึง 40.6 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ แชมป์เก่า บาร์เซโลน่า คู่ปรับสำคัญ 29.6 เปอร์เซ็นต์
ด้านกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ทีมเต็งหนึ่งคือ อินเตอร์ มิลาน 25.6 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยยูเวนตุส 18.2 เปอร์เซ็นต์ และนาโปลี 17.4 เปอร์เซ็นต์
ขณะที่ลีกเอิง ฝรั่งเศส ยังคงเป็นปารีส แซงต์แชร์แมง ที่เป็นเต็งจ๋า กับความเป็นไปได้ 73.0 เปอร์เซ็นต์
สำหรับการคำนวณข้อมูลเพื่อหาความน่าจะเป็นของสโมสรที่จะเป็นแชมป์ลีกยุโรปนั้น ทางศูนย์สังเกตการณ์กีฬาฟุตบอล CIES ได้นำข้อมูลหลายส่วนมาประกอบกัน ทั้งข้อมูลเชิงลึกด้านกีฬา เศรษฐกิจ สถิติด้านประชากรศาสตร์ และอื่นๆ
ทั้งนี้ จาก 29 ลีกที่นำมาคำนวณ สโมสรที่มีเปอร์เซ็นต์คว้าแชมป์ในลีกตัวเองมากที่สุดคือ เรดสตาร์ เบลเกรด ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการคว้าแชมป์ลีกเซอร์เบียที่ 76.2 เปอร์เซ็นต์