เสือใต้รัวไม่ยั้ง! เปิดรังถล่มสิงห์เหนือ 5-0 เก็บชัย 3 เกมรวด
“เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก โชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่ม “สิงห์เหนือ” ฮัมบูร์ก ไปถึง 5-0 ในการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีก้า เยอรมนี ที่อลิอันซ์ อารีน่า เมื่อคืนวันที่ 13 กันยายน
โดยบาเยิร์น ได้ประตูจาก แซร์จ กนาบรี้ นาทีที่ 3, อเล็กซานดรา พาฟโลวิช นาทีที่ 9, แฮร์รี่ เคน จุดโทษนาทีที่ 26 และนาทีที่ 62 กับอีก 1 ประตูจาก หลุยส์ ดิอาซ นาทีที่ 29 ทำให้บาเยิร์น ลงเล่น 3 นัดเก็บ 9 แต้มเต็ม นำเป็นจ่าฝูงของตาราง ส่วนฮัมบูร์ก รั้งอันดับ 17 มี 1 แต้มจาก 3 นัด
ผลคู่อื่นๆ
โวล์ฟสบวร์ก เสมอ โคโลญจน์ 3-3
ไฟร์บวร์ก ชนะ สตุ๊ดการ์ท 3-1
อูนิโอน เบอร์ลิน แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 2-4
ไมนซ์05 แพ้ แอร์เบ ไลป์ซิก 0-1
ไฮเดนไฮม์ แพ้ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 0-2