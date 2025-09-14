เกมเดือด! ม้าลายซัดชัยช่วงทดเจ็บ เฉือนอินเตอร์สุดมัน 4-3
“ม้าลาย” ยูเวนตุส เปิดบ้านเฉือนเอาชนะ “งูใหญ่” อินเตอร์ มิลาน ไปแบบสุดมัน 4-3 ในศึกฟุตบอลกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ที่อลิอันซ์ สเตเดียม เมื่อคืนวันที่ 13 กันยายน
โดยเกมสูสีผลัดกันทำประตู เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นขึ้นนำก่อน 1-0 จาก ลอยด์ เคลลี่ นาทีที่ 14 แต่อินเตอร์ก็ตีเสมอได้จาก ฮาคาน ชาลฮาโนกลู นาทีที่ 30 ก่อนที่ท้ายครึ่งแรกยูเวนตุสจะนำอีกครั้งจาก เคนาน ยิลดิซ นาทีที่ 38 จบครึ่งแรกยูเวนตุสนำ 2-1
จากนั้นครึ่งหลัง อินเตอร์มาพลิกแซงนำได้จากชาลฮาโนกลู ตีเสมอนาทีที่ 65 และมาร์กูส ตูราม โหม่งให้ทีมขึ้นนำนาทีที่ 76 ทว่าเกเฟร็น ตูราม ก็มาตีเสมอให้ยูเวนตุสได้ในนาทีที่ 82 ก่อนที่วาซิลิเย่ อาดซิช จะมายิงประตูชัยให้ยูเวนตุสในนาทีที่ 90+1 ทำให้ทีมม้าลายเก็บ 3 แต้มได้สำเร็จ เป็นชัยชนะ 3 นัดรวด มีแต้มเท่ากับนาโปลี แต่เป็นรองที่ผลต่างประตูได้เสีย
ผลคู่อื่นๆ
กายารี่ ชนะ ปาร์ม่า 2-0
ฟิออเรนตินา แพ้ นาโปลี 1-3