ตะเพิดเฮาเซ่น! ชุดขาว 10 ตัวเบียดชนะโซเซียดัด 2-1 ขึ้นนำจ่าฝูงลาลีก้า
“ราชันชุดขาว” รีล มาดริด ที่เหลือ 10 คนแต่ยังเฉือนเอาชนะ รีล โซเซียดัด 2-1 ในศึกฟุตบอลลาลีก้า สเปน ที่รีลเล่ อารีน่า เมื่อคืนวันที่ 13 กันยายน
โดยทีมเยือนบุกมาได้ประตูนำก่อนจาก คีเลียน เอ็มบัปเป้ นาทีที่ 12 แต่ทว่าในนาทีที่ 32 พวกเขาต้องเหลือ 10 คน เมื่อดีน เฮาเซ่น ปราการหลังคนสำคัญโดนใบแดงจากจังหวะที่ถูกมองว่าเป็นกองหลังตัวสุดท้ายตัดฟาล์วมิเกล โอยาร์ซาบาล
แต่มาดริดก็มาได้ประตูหนีเป็น 2-0 ในช่วงท้ายครึ่งแรก จากอาร์ดา กูแลร์ นาทีที่ 44 ก่อนที่ครึ่งหลังโซเซียดัด จะตีไข่แตกได้จากจุดโทษของโอยาร์ซาบาลในนาทีที่ 56 แต่รีล มาดริด ก็สามารถรักษาสกอร์เก็บ 3 คะแนนได้สำเร็จ ทำให้พวกเขาเก็บชัยชนะรวด 4 นัด มี 12 คะแนน
ผลคู่อื่นๆ
เกตาเฟ่ ชนะ โอเบียโด้ 2-0
แอธ.บิลเบา แพ้ อลาเบส 0-1
แอต.มาดริด ชนะ บียาร์รีล 2-0