บาร์ซ่าฟอร์มโหด ถล่มบาเลนเซีย 6-0 ขึ้นรองจ่าฝูง
บาร์เซโลน่ามาฟอร์มดุ เปิดบ้านถล่มบาเลนเซีย 6-0 ในศึกลาลีก้า สเปน เมื่อวันที่ 14 กันยายน
บาร์ซ่าได้ประตูจากเฟร์มิน โลเปซ นาที 29 และ 56, ราฟินญ่า นาที 53 และ 66 และโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ นาที 76 และ 86
ผลจากนัดนี้ทำให้บาร์ซ่ามี 10 คะแนน จาก 4 นัด ขยับขึ้นรองจ่าฝูง ตามหลังรีล มาดริด 2 คะแนน ส่วนบาเลนเซียมี 4 คะแนน ในอันดับ 15
ผลคู่อื่นๆ
เซลต้า บีโก้ เสมอ คิโรน่า 1-1
เลบานเต้ เสมอ รีล เบติส 2-2
โอซาซูน่า ชนะ ราโย บาเยกาโน่ 2-0
ผลบุนเดสลีก้า เยอรมนี
ซังต์ เพาลี ชนะ เอาก์สบวร์ก 2-1
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัก แพ้ แวร์เดอร์ เบรเมน 0-4
ผลลีกเอิง ฝรั่งเศส
ลีลล์ ชนะ ตูลูส 2-1
ปารีส แซงต์แชร์แมง ชนะ ล็องส์ 2-0
เม็ตซ์ เสมอ อองเช่ร์ 1-1
เบรสต์ แพ้ ปารีส เอฟซี 1-2
สตราสบูร์ก ชนะ เลอ อาฟร์ 1-0
แรนส์ ชนะ ลียง 3-1