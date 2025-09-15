โมดริชประเดิมทำประตูแรกให้มิลานเปิดบ้านเฉือนชัยโบโลญญ่า 1-0
ลูก้า โมดริช กองกลางตัวเก๋าชาวโครเอเชียวัย 40 ปี ซึ่งย้ายร่วมทีมเอซี มิลาน ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังหมดสัญญากับรีล มาดริด ประเดิมทำประตูแรกให้มิลานในนาที 61 ช่วยมิลานเอาชนะโบโลญญ่า 1-0 ในศึกกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี เมื่อวันที่ 14 กันยายน
ชัยชนะนัดนี้ทำให้มิลานมี 6 คะแนน จาก 3 นัด ในอันดับ 5 ส่วนโบโลญญ่ามี 3 คะแนน ในอันดับ 13
ผลกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
โรม่า แพ้ โตริโน่ 0-1
อตาลันต้า ชนะ เลชเช่ 4-1
ปิซ่า แพ้ อูดิเนเซ่ 0-1
ซาสซูโอโล่ ชนะ ลาซิโอ 1-0