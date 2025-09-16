กลัดบัคปลดกุนซือ เซโออาเน่ หลังคุมทีมซีซั่นใหม่ 3 นัด ยังยิงไม่ได้
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค สโมสรบุนเดสลีก้า ปลดกุนซือ เคราร์โด้ เซโออาเน่ ออกจากตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน หลังจากคุมทีมเปิดฤดูกาล 3 นัด ยังทำประตูไม่ได้แม้แต่ประตูเดียว และล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่งพ่ายให้แวร์เดอร์ เบรเมน คาบ้าน 0-4
สถานการณ์หลังผ่าน 3 นัดแรก กลัดบัคมีเพียงแต้มเดียว อยู่อันดับ 16 ของตาราง และหากย้อนไปถึงฤดูกาลก่อน ทีมลงสนามเกมลีกไร้ชัยชนะมาแล้ว 10 นัดติดต่อกัน
โรนัลด์ เวอร์คุส ผู้อำนวยการกีฬาของกลัดบัค กล่าวว่า หลังจากพิจารณาผลงานช่วงต้นฤดูกาลอย่างถี่ถ้วนแล้ว สโมสรก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ช เพราะหลังจากทีมเก็บชัยชนะในเกมลีกไม่ได้มา 10 นัด ทำให้เราสูญเสียความมั่นใจในตัวเซโออาเน่
นับเป็นอีกครั้งที่สโมสรบุนเดสลีก้าเปลี่ยนแปลงโค้ชตั้งแต่ต้นฤดูกาล หลังจากก่อนหน้านี้ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ก็เพิ่งปลดอีริก เทน ฮาก ออกจากตำแหน่ง หลังคุมทีมเตะเกมลีกได้เพียง 2 นัด