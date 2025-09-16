ยูฟ่า-ฟิฟโปร เรียกร้องทุกฝ่ายคำนึงถึงสุขภาพนักเตะเป็นสำคัญ
อเล็กซานเดอร์ เซเฟริน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) และเดวิด เทอร์เรีย ประธานสหภาพนักฟุตบอลอาชีพ (ฟิฟโปร) ออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 15 กันยายน เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักฟุตบอล หลังจากต้องลงสนามถี่ๆ อย่างต่อเนื่อง
แถลงการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ฮานซี่ ฟลิค กุนซือบาร์เซโลน่า ออกมาตำหนิสหพันธ์ฟุตบอลสเปนที่ปล่อยให้ลามีน ยามาล ดาวรุ่งของบาร์ซ่า ทานยาแก้ปวด แล้วลงแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก ในช่วงสัปดาห์ทีมชาติที่ผ่านมา ทั้งที่เขามีปัญหาบาดเจ็บที่ขาหนีบอยู่ก่อนแล้ว
ขณะที่ปารีส แซงต์แชร์แมง ก็เพิ่งออกมาตำหนิทีมแพทย์ของทีมชาติฝรั่งเศสที่ละเลยคำเตือนจากสโมสรเรื่องปัญหาบาดเจ็บของอุสมาน เดมเบเล่ และเดซิเร่ ดูเอ้ ทำให้ทั้งคู่ต่างได้รับบาดเจ็บกลับมาจากการเข้าร่วมทีมชาติ ขณะที่สหภาพนักฟุตบอลอาชีพของฝรั่งเศสก็ตำหนิเรื่องปฏิทินแข่งขันทีมชาติว่าทำให้นักเตะเสี่ยงมีปัญหาบาดเจ็บ
สำหรับแถลงการณ์ร่วมของเซเฟรินและเทอร์เรียร์ ระบุว่า ขอให้สหพันธ์ สมาคม ลีก สโมสร และสหภาพนักเตะต่างๆ ร่วมมือกันในการหามาตรฐานเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของนักฟุตบอล ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาคุณค่าของวงการลูกหนังยุโรปเอาไว้ได้ โดยทีมชาตินั้นยังถือว่าเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นและตัวตนของวงการลูกหนังยุโรป แต่ในช่วงเวลาที่โปรแกรมแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อหาจุดสมดุลในเรื่องต่างๆ เพื่ออนาคตของกีฬาฟุตบอล