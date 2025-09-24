สภาเมืองยังไม่อนุญาตบาร์ซ่ากลับไปเตะที่คัมป์นู หวั่นไม่ปลอดภัย
บาร์เซโลน่ายังไม่สามารถกลับไปใช้สนามคัมป์นู รังเหย้าหลักของตัวเองได้ หลังจากหนังสือขออนุญาตได้รับการปฏิเสธจากสภาเมืองอีกครั้ง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับงานก่อสร้างและปรับปรุงสนามที่ยังไม่เรียบร้อย
บาร์ซ่าทำการปรับปรุงสนามมาตั้งแต่ฤดูกาล 2023-24 และที่ผ่านมาต้องย้ายไปเตะสนามอื่นชั่วคราว โดยฤดูกาลนี้มีแผนที่จะกลับไปเล่นที่คัมป์นูหลังเสร็จสิ้นการปรับปรุงสนามเฟสแรก โดยลดจำนวนที่นั่งเหลือ 27,000 ที่นั่งชั่วคราว ระหว่างปรับปรุงเฟสต่อไป อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงสนามล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ถึง 9 เดือน จากที่บาร์ซ่าพยายามขออนุญาตกลับไปเตะที่คัมป์นูหลายครั้งก็ได้รับการปฏิเสธ ล่าสุดคือเกมกับรีล โซเซียดัด วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนนี้ ก็ได้รับการปฏิเสธเช่นกัน
เซบาสเตีย มาสซาเก หัวหน้าฝ่ายป้องกันพลเรือนของสภาเมืองบาร์เซโลน่า เผยว่า หลังจากพิจารณาแผนงานของสโมสรบาร์ซ่าแล้ว พบว่ามีบางจุดที่ควรแก้ไข เพราะส่งผลกับความปลอดภัยของสนาม
ผลจากการโดนปฏิเสธคำขออนุญาตหลายครั้งทำให้บาร์ซ่าต้องตระเวนใช้สนามหลายแห่ง โดยเกมกับโซเซียดัดจะไปเตะที่หลุยส์ คอมปานีส โอลิมปิก สเตเดียม ที่ใช้เป็นสนามหลักช่วง 2 ฤดูกาลก่อนหน้านี้ ขณะที่เกมเหย้ากับบาเลนเซียเมื่อวันที่ 14 กันยายน ต้องไปเตะที่สนามในศูนย์ซ้อม ความจุเพียง 6,000 ที่นั่ง เพราะหลุยส์ คอมปานีส โอลิมปิก สเตเดียม สภาพพื้นผิวสนามแย่จากการจัดคอนเสิร์ต