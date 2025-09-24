บาร์ซ่าเผยกาบี้ต้องผ่าเข่า คาดพัก 4-5 เดือน
กาบี้ กองกลางวัย 21 ปี ของบาร์เซโลน่า ต้องพักนานถึง 5 เดือน หลังเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าขวา
กาบี้ลงสนามให้บาร์ซ่า 2 นัดแรกของฤดูกาล ก่อนได้รับบาดเจ็บระหว่างการซ้อมเมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งผู้เกี่ยวข้องห่วงว่าจะไปซ้ำแผลเก่าที่เคยเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดเมื่อปี 2023 ซึ่งทำให้เขาต้องพักนานถึง 11 เดือน แต่ผลสแกนพบว่าไม่ถึงขั้นเอ็นไขว้หน้าขาด ถึงกระนั้นก็จำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อรักษาความเสียหายที่เส้นเอ็น
แถลงข่าวสโมสรบาร์เซโลน่าระบุว่า กาบี้เข้ารับการผ่าตัดแบบส่องกล้องเพื่อรักษาอาการหมอนรองข้อเข่าด้านในฉีกขาด คาดว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 4-5 เดือน
กาบี้ประเดิมแข่งขันให้ทีมบาร์ซ่าชุดใหญ่ในปี 2021 ทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ 4 ในประวัติศาสตร์ทีม จนถึงปัจจุบัน เขาลงสนาม 155 นัด ทำไป 10 ประตู มีส่วนร่วมคว้าแชมป์กับทีม 5 รายการ