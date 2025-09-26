บาร์ซ่าโดนนำก่อนแซงชนะโอเวียโด้ 3-1 ตามมาดริด 2 แต้ม
บาร์เซโลน่าโดนนำก่อนแซงชนะรีล โอเวียโด้ 3-1 ในฟุตบอลลาลีก้า สเปน เมื่อวันที่ 25 กันยายน
โอเวียโด้ได้ประตูขึ้นนำจากอัลเบร์โต้ เรน่า นาที 33 จากนั้นบาร์ซ่าแก้คืน 3 ประตูรวดในช่วงครึ่งหลังจากอีริก การ์เซีย นาที 56, โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ นาที 70 และโรนัลด์ อราอูโฮ นาที 88
ผลจากนัดนี้ทำให้บาร์ซ่ามีสถิติชนะ 5 เสมอ 1 มี 16 คะแนน ในตำแหน่งรองจ่าฝูง ตามหลังรีล มาดริด 2 แต้ม ส่วนโอเวียโด้มี 3 คะแนน ในอันดับ 18
ผลอีกคู่
โอซาซูน่า เสมอ เอลเช่ 1-1
ADVERTISMENT
ผลโคปปา อิตาเลีย
เจนัว ชนะ เอ็มโพลี 3-1
โตริโน่ ชนะ ปิซ่า 1-0