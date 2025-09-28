นี่ก็แพ้เกมแรก! ราชันชุดขาว โดน ตราหมีถล่ม 5-2 ศึกดาร์บี้แมตช์เมืองมาดริด
“ราชันชุดขาว” รีล มาดริด พ่ายแพ้เป็นเกมแรกของฤดูกาล หลังบุกไปพ่ายให้กับ “ตราหมี” แอตเลติโก้ มาดริด อริร่วมเมือง 2-5 ในศึกฟุตบอลลาลีก้า สเปน นัดที่ 7 ของฤดูกาล ที่วานต๋า เมโทรโปลิตาโน่ สเตเดียม เมื่อคืนวันที่ 27 กันยายน
มาดริดที่ชนะรวด 6 นัดในลีก ถูกเพื่อนบ้านขึ้นนำก่อนจากโรแบ็ง เลอ นอร์มองด์ ในนาทีที่ 14 แต่มาดริดก็พลิกแซงขึ้นนำได้ 2-1 จาก คีเลียน เอ็มบัปเป้ นาทีที่ 25 และอาดาร์ กูแลร์ นาทีที่ 36 จากนั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก แอต.มาดริด ตีเสมอได้จาก อเล็กซานเดอร์ ซอร์ลอธ นาทีที่ 45+3 จบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ 2-2
ครึ่งหลังเกมเป็นของเจ้าถิ่นทั้งหมดก่อนจะมายิงเพิ่มได้ 3 ประตูจากจุดโทษของ ฮูเลียน อัลวาเรซ นาทีที่ 51 และมาเบิ้ลลูกที่ 2 ในนาทีที่ 63 จากนั้นท้ายเกม อองตวน กรีซมันน์ มาบวกลูกที่ 5 ในนาทีที่ 90+3
จบเกม แอต.มาดริด เปิดบ้านถล่ม รีล มาดริด ไปถึง 5-2 เก็บชัยชนะนัดที่ 3 ของฤดูกาลขึ้นมารั้งอันดับ 4 ของตาราง ส่วนรีล มาดริด มี 18 คะแนนจาก 7 นัด นำเป็นจ่าฝูงแต่เล่นมากกว่าบาร์เซโลน่า 1 นัด
ผลคู่อื่นๆ
เกตาเฟ่ เสมอ เลบันเต้ 1-1