ดอร์ทมุนด์ บุกชนะ ไมนซ์ 2-0 รั้งรองจ่าฝูงตามหลังเสือใต้ 2 แต้ม
“เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ บุกเอาชนะ ไมนซ์05 ไปได้ 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอล บุนเดสลีก้า เยอรมนี ที่มีว่า อารีน่า เมื่อคืนวันที่ 27 กันยายน
โดยเสือเหลืองได้ประตูจากแดเนียล สเวนส์สัน นาทีที่ 27 และคาริม อเดเยมี่ นาทีที่ 40 ทำให้ดอร์ทมุนด์ ชนะ 4 จาก 5 นัด รั้งรองจ่าฝูงโดยมี 13 คะแนน ตามหลัง “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก อยู่ 2 คะแนนด้วยกัน
ผลคู่อื่นๆ
ไฮเดนไฮม์ ชนะ เอาก์สบวร์ก 2-1
ซังต์ เพาลี แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 1-2
โวล์ฟส์บวร์ก แพ้ แอร์เบ ไลป์ซิก 0-1