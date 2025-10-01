ซิเมโอเน่โดนแบน 1 นัด กรณีมีเรื่องกับแฟนหงส์ แต่ตราหมีถล่มแฟรงก์เฟิร์ต 5-1
ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ กุนซือทีม “ตราหมี” แอตเลติโก้ มาดริด โดนสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ลงโทษแบน 1 นัด จากความผิดฐานแสดงพฤติกรรมไม่มีน้ำใจนักกีฬา หลังจากมีเรื่องกับแฟนบอลลิเวอร์พูล ในเกมที่ทั้งสองทีมพบกันในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน
เกมดังกล่าวลงเอยด้วยชัยชนะของหงส์แดง 3-2 จากการโขกประตูชัยของกองหลังกัปตันทีม เวอร์จิล ฟาน ไดค์ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ โดยมีแฟนบอลลิเวอร์พูล เจ้าถิ่น กลุ่มหนึ่งแสดงท่าทียั่วยุเย้ยหยันซิเมโอเน่ จนกุนซือชาวอาร์เจนไตน์ฟิวส์ขาด โดยเจ้าตัวได้บ่นกับผู้ตัดสินที่ 4 ขณะเจ้าหน้าที่สนามเข้าไปขวางไม่ให้มีเรื่อง และต่อมาซิเมโอเน่ก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนาม
ต่อมา ซิเมโอเน่ยอมรับว่าตัวเองแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่ก็เพราะโดนแฟนบอลหงส์แดงยั่วยุตลอดทั้งเกม
ผลจากโทษแบนดังกล่าว ทำให้ซิเมโอเน่ไม่ได้ทำหน้าที่ข้างสนามในเกมที่แอตมาดริดถล่มไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต 5-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา
ขณะที่ลิเวอร์พูลโดนโทษปรับ 4,000 ยูโร (152,000 บาท) จากกรณีแฟนบอลปาสิ่งของลงไปในสนาม