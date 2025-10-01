ลิเวอร์พูลปราชัย 2 นัดติด บุกพ่ายกาลาตาซาราย 0-1 ศึก ชปล.
ลิเวอร์พูลบุกปราชัยให้กาลาตาซาราย ทีมดังลีกตุรกี 0-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก เมื่อวันที่ 30 กันยายน
โดยเจ้าถิ่นได้ประตูชัยจากการสังหารจุดโทษของวิกเตอร์ โอซิมเฮน ในนาทีที่ 16 หลังจากโดมินิก โซบอสซไล ทำฟาวล์บาริส อัลเปร์ ยิลมัซ ในกรอบเขตโทษ
เกมนี้ อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือหงส์แดง ตัดสินใจดร็อปโมฮาเหม็ด ซาลาห์ ดาวยิงชาวอียิปต์ เป็นตัวสำรอง หลังจากทีมเพิ่งพ่ายให้คริสตัล พาเลซ ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุด 1-2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และถึงแม้จะเปลี่ยนทั้งซาลาห์ และอเล็กซานเดอร์ อิซัก ลงสนามในช่วงครึ่งหลังก็ไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้
นอกจากนี้ยังมีข่าวร้ายเมื่ออลิสซอน เบ็คเกอร์ นายทวารชาวบราซิเลียน ต้องออกจากสนามในครึ่งหลัง เนื่องจากปัญหาบาดเจ็บ
หงส์แดงลงสนามแชมเปี้ยนส์ลีก 2 นัด มี 3 คะแนน เช่นเดียวกับกาลาตาซาราย
ผลคู่อื่นๆ
อตาลันต้า ชนะ คลับบรูชช์ 2-1
ไครัต แพ้ รีล มาดริด 0-5
แอตเลติโก้ มาดริด ชนะ ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต 5-1
เชลซี ชนะ เบนฟิก้า 1-0
อินเตอร์ มิลาน ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0
โบโด/กลิมต์ เสมอ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-2
มาร์เซย ชนะ อาแจ็กซ์ 4-0
ปาฟอส แพ้ บาเยิร์น มิวนิก 1-5