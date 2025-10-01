สภาเมืองไฟเขียวขายสนามซานซิโร่ เปิดช่องมิลาน-อินเตอร์ ทุบทิ้งเพื่อสร้างใหม่
เมื่อวันที่ 30 กันยายน สภาเมืองมิลานโหวตรับรองแผนการขายสนามซานซิโร่ สนามเก่าแก่ของสโมสรเอซี มิลาน และอินเตอร์ มิลาน สองทีมดังแห่งลีกกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี โดยจะขายให้ทั้งสองทีมในราคา 197 ล้านยูโร (7,486 ล้านบาท)
การประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงในหัวข้อดังกล่าวกินเวลานานเกือบ 12 ชั่วโมง หลังจากถกเถียงกันข้ามคืน ซึ่งผลการโหวตนี้อาจนำไปสู่การทุบทำลายสนามซานซิโร่อายุ 99 ปี รวมถึงพื้นที่โดยรอบ แต่ยังต้องรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้ง
สำหรับสนามซานซิโร่เป็นรังเหย้าของเอซี มิลาน ตั้งแต่ปี 1926 โดยมีช่วงที่ไปใช้สนามอารีน่า ซิวิก้า รังเหย้าของอินเตอร์ มิลาน ร่วมกันระหว่างปี 1941-1945 ก่อนย้ายกลับซานซิโร่ และอินเตอร์ตามมาใช้เป็นรังเหย้าตั้งแต่ปี 1947 ก่อนที่สนามจะได้รับการปรับปรุงในปี 1990 เพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
ที่ผ่านมา สองสโมสรพยายามที่จะยื่นขอปรับปรุงสนามใหม่แต่ไม่เป็นผล สุดท้ายจึงตัดสินใจยื่นแผนสร้างสนามใหม่ ความจุ 71,500 ที่นั่ง พร้อมแผนปรังโฉมเมืองครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายที่การแข่งขัน “ยูโร 2032” ซึ่งอิตาลีจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับตุรกี และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มิลานกับอินเตอร์เพิ่งจ้างบริษัทสถาปนิกให้ออกแบบสนามแห่งใหม่
ภายหลังการโหวตของสภาเมือง สองสโมสรได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่า นี่เป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่อนาคตของทั้งสโมสรและเมืองมิลาน ทั้งสองสโมสรมองไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบในอันที่จะสร้างสรรค์สนามแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เป็นสนามระดับเวิลด์คลาสด้วยสถาปัตยกรรมล้ำสมัย เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองมิลาน และตอบโจทย์ความรักในกีฬาฟุตบอลของแฟนบอลทั่วโลก