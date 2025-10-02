รอง ปธ.ฟีฟ่าโยนให้ยูฟ่าตัดสินใจเรื่องแบนไม่แบนอิสราเอล
วิกเตอร์ มอนตายานี่ รองประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน (คอนคาเคฟ) ชาวแคนาเดียน กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อิสราเอลยังคงได้สิทธิร่วมแข่งขัน “ฟุตบอลโลก 2026” รอบคัดเลือก รวมถึงลงเตะเกมฟุตบอลระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่ารัฐบาลอิสราเอลจะโดนกระแสวิจารณ์เรื่องการโจมตีฉนวนกาซา รวมถึงการสู้รบกับบางประเทศในแถบตะวันออกกลาง โดยเทียบกับกรณีที่รัสเซียและเบลารุสโดนแบนจากการร่วมแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติหลังจากส่งกำลังทหารรุกรานยูเครน
รองประธานฟีฟ่ากล่าวว่า นั่นเป็นการตัดสินใจของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) เพราะอิสราเอลเป็นสมาชิกของยูฟ่า จึงเป็นหน้าที่ของสหพันธ์ที่จะต้องตัดสินใจเรื่องนี้ ซึ่งตนก็เคารพในกระบวนการต่างๆ รวมถึงผลการตัดสินใจที่จะออกมา ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม สำหรับฟีฟ่าเองก็ได้รับการร้องขอให้เข้าไปดูแลหลายเรื่องจากหลายองค์กร แต่กรณีนี้ต้องไม่ลืมว่าประการแรกสุดคืออิสราเอลเป็นสมาชิกของยูฟ่า ซึ่งก็ไม่ต่างจากเวลาที่ตนต้องดูแลชาติสมาชิกของสมาพันธ์ฟุตบอลคอนคาเคฟที่ตัวเองเป็นประธานอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม
ส่วนประเด็นที่มีข่าวว่า ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2030 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 100 ปีของทัวร์นาเมนต์ ฟีฟ่าอาจจะพิจารณาเพิ่มทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเป็น 64 จากที่ฟุตบอลโลก 2026 ก็เพิ่งเพิ่มจาก 32 ทีม เป็น 48 ทีมนั้น มอนตายานี่กล่าวว่า ยังไม่เห็นข้อโต้แย้งเรื่องจัดแข่ง 64 ทีม ไม่ใช่แค่เรา แต่ทั้งยูฟ่าและฝั่งเอเชียที่คัดค้าน อย่างไรก็ตาม ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรูปแบบใหม่กลางปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสุดยอด เราจึงต้องพิจารณาว่าอะไรที่เป็นไปได้ อะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่นเรื่องจำนวนทีมหรือโควต้าต่างๆ