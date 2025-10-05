บาร์ซ่าผิดฟอร์ม บุกพ่ายเซบีย่ายับ 1-4 ชวดขึ้นจ่าฝูง
บาร์เซโลน่าปราชัยในเกมลีกนัดแรกของฤดูกาล บุกพ่ายเซบีย่ายับ 1-4 ในศึกลาลีก้า สเปน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
เจ้าถิ่นได้ประตูนำ 2-0 จากการสังหารจุดโทษของอเล็กซิส ซานเชซ นาทีที่ 13 และอีกประตูจากไอแซค โรเมโร่ นาที 37
ขณะที่บาร์ซ่าตีตื้น 1-2 ก่อนหมดครึ่งแรกจากมาร์คัส แรชฟอร์ด นาที 45+7
อย่างไรก็ตาม เซบีย่ามาได้อีก 2 ประตูท้ายเกมช่วงปลายครึ่งหลังจากโฆเซ่ อังเคล คาร์โมน่า นาที 90 และอกอร์ อดัมส์ นาที 90+6 ทำให้ชนะไปท่วมท้น 4-1
ผลจากนัดนี้ทำให้บาร์ซ่ามี 19 คะแนน จาก 8 นัด พลาดโอกาสแซงรีล มาดริด ขึ้นจ่าฝูง โดยมีแต้มตามหลังราชันชุดขาว 2 คะแนน ส่วนเซบีย่าอยู่อันดับ 4 มี 13 คะแนน
ผลคู่อื่น
อลาเบส ชนะ เอลเช่ 3-1