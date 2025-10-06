มิลานบุกเจ๊ายูเว่ 0-0 รั้งอันดับ 3 ของตาราง
ศึกกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี คู่บิ๊กแมตช์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ระหว่างยูเวนตุสกับเอซี มิลาน ลงเอยด้วยผลเสมอ 0-0
ส่งผลให้มิลานมี 13 คะแนน จาก 6 นัด ในอันดับ 3 ส่วนยูเว่มี 12 คะแนน ในอันดับ 5
ผลคู่อื่นๆ
อูดิเนเซ่ เสมอ กายารี่ 1-1
โบโลญญ่า ชนะ ปิซ่า 4-0
ฟิออเรนติน่า แพ้ โรม่า 1-2
นาโปลี ชนะ เจนัว 2-1
ยูเวนตุส เสมอ เอซี มิลาน 0-0
ผลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
แอสตัน วิลล่า ชนะ เบิร์นลีย์ 2-1
เอฟเวอร์ตัน ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1
นิวคาสเซิล ชนะ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0
วูล์ฟแฮมป์ตัน เสมอ ไบรท์ตัน 1-1
เบรนท์ฟอร์ด แพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-1
ผลลาลีก้า สเปน
อลาเบส ชนะ เอลเช่ 3-1
เซบีย่า ชนะ บาร์เซโลน่า 4-1
เอสปันญ่อล แพ้ รีล เบติส 1-2
รีล โซเซียดัด แพ้ ราโย บาเยกาโน่ 0-1
เซลต้า บีโก้ เสมอ แอตเลติโก้ มาดริด 1-1
ผลบุนเดสลีก้า เยอรมนี
สตุ๊ตการ์ท ชนะ ไฮเดนไฮม์ 1-0
ฮัมบวร์ก ชนะ ไมน์ซ 4-0
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัก เสมอ ไฟร์บวร์ก 0-0
ผลลีกเอิง ฝรั่งเศส
ลียง แพ้ ตูลูส 1-2
โมนาโก เสมอ นีซ 2-2
เลอ อาฟร์ เสมอ แรนส์ 2-2
สตราสบูร์ก ชนะ อองเช่ร์ 5-0
ลีลล์ เสมอ ปารีส แซงต์แชร์แมง 1-1