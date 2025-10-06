ฟลิครับสภาพบาร์ซ่าพ่ายยับ มองบวกกลับมาเริ่มต้นใหม่หลังเบรกทีมชาติ
ฮานซี่ ฟลิค เฮดโค้ชบาร์เซโลน่า ยอดทีมแห่งสเปน กล่าวภายหลังลูกทีมบุกพ่ายเซบีย่าขาดลอย 1-4 ในเกมลาลีก้า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ว่า เราต้องยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ และพยายามมองในมุมบวก ช่วงครึ่งแรกเราทำผิดพลาดหลายอย่าง เพราะโดนคู่แข่งรุกกดดันอย่างหนัก โดยเฉพาะการปะทะแบบตัวต่อตัว ซึ่งเราหาทางรับมือไม่ได้ แต่ครึ่งหลังเราตั้งหลักกลับมาได้ดีขึ้น แต่กลับเป็นเซบีย่าที่ยิงประตูเพิ่มได้
ฟลิคกล่าวต่อว่า เมื่อแพ้แล้ว สิ่งสำคัญคือเราต้องสามัคคีกัน เราเป็นทีมที่ดี นักเตะต้องระลึกว่าเราเล่นให้สโมสรที่ยอดเยี่ยม และเล่นเพื่อแฟนๆ ที่ผิดหวังกับความพ่ายแพ้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและมองไปข้างหน้า การพักเบรกทีมชาติหลังจากนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีสำหรับทีม เพราะเมื่อนักเตะกลับจากรับใช้ชาติ เราจะพยายามช่วยกันเรียกฟอร์มเก่งของพวกเขากลับมา และกลับมาสู้เพื่อลุ้นทุกแชมป์ที่มีโอกาส