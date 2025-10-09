เน็ตฟลิกซ์นำทัพแพล็ตฟอร์มสตรีมมิ่งแย่งประมูลลิขสิทธิ์ ชปล. คาดยูฟ่ารับเฉียด 2 แสนล้านบาท!
สื่อต่างประเทศรายงานว่า “เน็ตฟลิกซ์” แพล็ตฟอร์มสตรีมมิ่งยอดนิยมระดับโลก รวมถึงคู่แข่งสำคัญอย่าง “อเมซอน” “แอปเปิล” “ดิสนีย์” เตรียมลงสนามแย่งซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก หลังจากมีรายงานว่า UC3 ซึ่งเป็นองค์กรร่วมระหว่างสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) และสมาคมสโมสรฟุตบอลยุโรป (อีเอฟซี) เตรียมเปิดประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันระหว่างปี 2027-2033 ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้
รายงานข่าวระบุว่า UC3 จะปรับรูปแบบการขายลิขสิทธิ์ใหม่หันมาเน้นตลาดสตรีมมิ่งมากขึ้น หลังจากยูฟ่าเปลี่ยนผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการจากบริษัท “ทีม มาร์เกตติ้ง” ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งหมดสัญญาในปี 2024 เป็น “เรเลเวนต์” เอเจนซีจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าการประมูลลิขสิทธิ์ครั้งใหม่นี้จะทำเงินเพิ่มได้อย่างมหาศาล ด้วยตัวเลือก “global first-pick” ในแพ็คเกจ ซึ่งตัวเลือก global first-pick ดังกล่าว จะให้สิทธิผู้ถ่ายทอดเพียงรายเดียวได้สิทธิถ่ายทอดการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกแบบผูกขาดทั่วโลก 1 แมตช์ต่อรอบ โดยมีการประเมินว่า ยูฟ่าจะทำเงินจากแผนงานรูปแบบใหม่นี้ถึง 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (191,750 ล้านบาท)
ปัจจุบัน “อเมซอน” ทำสัญญากับยูฟ่า โดยได้สิทธิถ่ายทอดการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกรอบละ 1 แมตช์ ในสหราชอาณาจักร เยอรมนี และอิตาลี ผ่านแพล็ตฟอร์ม “อเมซอน ไพรม์ วิดีโอ” ขณะที่เน็ตฟลิกซ์ได้รุกคืบในวงการกีฬามากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเกมอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอลนัดวันคริสต์มาส ทั้งถ่ายทอดสดมวยไฟต์พิเศษระหว่างไมก์ ไทสัน อดีตแชมป์โลกรุ่นยักษ์ กับเจค พอล ยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งผันตัวเป็นนักมวย รวมถึงได้สิทธิถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี 2027 และ 2031 อีกด้วย
สื่อวิเคราะห์ว่า เงื่อนไข “global first-pick” ที่ UC3 บรรจุในแพคเกจลิขสิทธิ์ถ่ายทอดนั้นจะเป็นประโยชน์กับแพล็ตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆ เพราะถ้าได้สิทธิการถ่ายทอดแบบผูกขาดเจ้าเดียวทั่วโลก ก็จะทำให้คนที่ต้องการชมการแข่งขันสมัครเป็นสมาชิก ขณะที่ยูฟ่าก็จะทำเงินจากการขายลิขสิทธิ์ได้มาก เพราะแต่ละเจ้าก็ต้องแย่งกันประมูลเพื่อให้ตัวเองได้สิทธิถ่ายแมตช์สำคัญๆ มากที่สุด