เดปายทุบสถิติแอสซิสต์ พากังหันลมบดฟินแลนด์ 4-0
เมมฟิส เดปาย กองหน้าวัย 31 ปี ทำลายสถิติแอสซิสต์สูงสุดของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ หลังยิง 1 จ่าย 2 ช่วยให้ทีมกังหันลมเปิดบ้านถล่มฟินแลนด์ 4-0 ในศึก “ฟุตบอลโลก 2026” รอบคัดเลือก โซนยุโรป กลุ่มจี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
เดปายเปิดบอลให้ดอนเยลล์ มาเลน ทำประตูแรกให้ทีมในนาที 8 และเตะฟรีคิกให้เวอร์จิล ฟาน ไดค์ โหม่งเข้าไปในนาที 17 ให้ทีมขึ้นนำ 2-0 จากนั้นเดปายรับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดในนาที 38 ก่อนที่โคดี้ กักโป จะทำประตูย้ำชัยก่อนหมดเวลา 6 นาที
2 แอสซิสต์ที่เขาทำได้ในนัดนี้ทำให้เดปายมีสถิติแอสซิสต์ในสีเสื้อทีมชาติ 35 ลูก เป็นสถิติสูงสุดตลอดกาล เหนือกว่าสถิติเดิมของเวสลีย์ สไนเดอร์ 2 ลูก ขณะที่ประตูที่เขาทำได้ในนัดนี้เป็นประตูที่ 54 ในการเล่นให้ทีมอัศวินสีส้ม ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาลเช่นกัน
อีกด้านหนึ่ง หมู่เกาะแฟโร ทีมอันดับ 136 ของโลก พลิกล็อกชนะสาธารณรัฐเช็ก ทีมที่มีอันดับโลกเหนือกว่าถึง 97 อันดับ 2-1 ในการแข่งขันกลุ่มแอล โดยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา หมู่เกาะแฟโรที่มีประชากรราว 55,000 คน ก็ช็อกโลกด้วยการเอาชนะมอนเตเนโกรถึง 4-0 มาแล้ว
ผลคู่อื่นๆ วันเดียวกัน
กลุ่มซี
สกอตแลนด์ ชนะ เบลารุส 2-1
กลุ่มเอช
ซาน มาริโน แพ้ ไซปรัส 0-4