ยูฟ่าเตรียมปรับกฎทีมที่มีเจ้าของเดียวกัน หลังดราม่าตัดสิทธิพาเลซ
หนังสือพิมพ์ “เดอะ การ์เดียน” ของอังกฤษ รายงานว่า สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) วางแผนที่จะเปิดโอกาสให้สโมสรลีกยุโรปหาทางแก้ปัญหาเรื่องมีเจ้าของทีมร่วมกันหลายทีม หลังเกิดกรณีปัญหาที่ทีมคริสตัล พาเลซ สโมสรพรีเมียร์ลีก โดนตัดสิทธิจากการเล่นฟุตบอลยูโรป้าลีกฤดูกาลนี้ เนื่องจากมีเจ้าของเดียวกับทีมโอลิมปิก ลียง จากลีกเอิง และกฎของยูฟ่าไม่อนุญาตให้ทีมที่มีเจ้าของเดียวกันเตะฟุตบอลถ้วยยุโรปใบเดียวกันในฤดูกาลนั้นๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะล็อกผลการแข่งขัน โดยจะให้สิทธิทีมที่ได้โควต้าจากอันดับในลีกเหนือทีมที่ได้โควต้าจากฟุตบอลถ้วย ทำให้พาเลซที่ได้แชมป์เอฟเอคัพโดนตัดสิทธิ และคาดว่าจะสูญเสียรายได้กว่า 20 ล้านปอนด์ (880 ล้านบาท)
เหตุเกิดเนื่องด้วยทั้งสองทีมมีจอห์น เท็กซ์เตอร์ นักธุรกิจชาวอเมริกัน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ว่าภายหลังเท็กซ์เตอร์จะขายหุ้นของพาเลซไปแล้ว และสโมสรยืนยันว่าเขาไม่มีอำนาจใดๆ ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในทีม แต่เนื่องจากพาเลซส่งเอกสารยืนยันโครงสร้างให้ยูฟ่าไม่ทันเส้นตายวันที่ 1 มีนาคม ทำให้โดนตัดสิทธิ และต้องไปเล่นถ้วยยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก แทน ขณะที่น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ได้ไปเล่นยูโรป้าลีกแทนโควต้าของพาเลซ ท่ามกลางการประท้วงของแฟนบอลพาเลซต่อเนื่องทั้งต่อยูฟ่าและต่อทีมฟอเรสต์ เนื่องจากมีรายงานว่า ทีมเจ้าป่าให้การและแสดงหลักฐานเป็นเชิงโจมตีพาเลซในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลก (ซีเอเอส) ในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ทีมดร็อกเฮด้าจากลีกไอร์แลนด์ และทีมดูนายสก้าจากสโลวาเกีย ที่โดนตัดสิทธิเล่นถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกเพราะมีทีมที่เจ้าของเดียวกันเช่นกัน
ล่าสุด ในการประชุมสโมสรฟุตบอลยุโรป (อีเอฟซี) ซึ่งเป็นองค์กรใหม่พัฒนามาจากสมาคมสโมสรฟุตบอลยุโรปเดิม ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยูฟ่าได้พิจารณากำหนดกฎใหม่ว่าแม้ว่าสโมสรต่างๆ จะยังคงต้องส่งข้อมูลโครงสร้างทีมให้ยูฟ่าภายในวันที่ 1 มีนาคม แต่สหพันธ์จะให้เวลาสโมสรต่างๆ จนถึงจบฤดูกาลเพื่อแก้ปัญหา กรณีมีหลายสโมสรที่มีเจ้าของร่วมกันและได้สิทธิไปเตะฟุตบอลถ้วยยุโรปถ้วยเดียวกันในฤดูกาลถัดไป โดยอาจจะให้เวลาถึงราวต้นเดือนมิถุนายน ก่อนการจับสลากประกบคู่แข่งขัน อย่างไรก็ตาม สโมสรใดที่ส่งเอกสารไม่ทันวันที่ 1 มีนาคม จะถือว่าทำผิดกฎเช่นเดิม