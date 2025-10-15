พ็อตเตอร์แย้มสนคุมทีมชาติสวีเดน หลังโทมัสสันโดนปลดฟ้าผ่า
เกรแฮม พ็อตเตอร์ อดีตกุนซือเชลซี เปิดใจว่า สนใจงานโค้ชทีมชาติสวีเดน หลังจากทีมไวกิ้งเพิ่งปลดยอน ดาห์ล โทมัสสัน ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม
โทมัสสันโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม หลังจากทีมชาติสวีเดนพ่ายให้โคโซโว 0-1 รั้งอันดับบ๊วยของกลุ่มในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
สำหรับพ็อตเตอร์เริ่มงานโค้ชเต็มตัวครั้งแรกกับทีมโอสเตอร์ซุนด์ในสวีเดน โดยทำงานอยู่ 7 ปี พาทีมเลื่อนชั้นจากระดับดิวิชั่น 4 สู่ลีกสูงสุด และได้ไปเตะบอลถ้วยยุโรป ก่อนลาไปคุมสวอนซีในปี 2018 ขณะที่ล่าสุด กุนซือวัย 50 ปี เพิ่งโดนเวสต์แฮมปลดจากตำแหน่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน หลังจากคุมทีมขุนค้อนเก็บชัยได้เพียง 6 จาก 23 นัดในพรีเมียร์ลีก
พ็อตเตอร์เผยกับ Fotbollskanale สื่อสวีดิชว่า เปิดกว้างกับทุกงานที่คิดว่าตัวเองจะมีส่วนช่วยได้ งานคุมทีมชาติสวีเดนเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก ตนผูกพันกับประเทศนี้ รักประเทศสวีเดนและวงการฟุตบอลที่นั่น เพราะรู้สึกขอบคุณวงการลูกหนังสวีดิช ดังนั้น หากได้ทำงานนี้จะเป็นโอกาสที่ดีอย่างมาก
พ็อตเตอร์กล่าวต่อว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อจากสมาคมฟุตบอลสวีเดนแต่อย่างใด และเชื่อว่าเรื่องเรตค่าเหนื่อยที่เคยได้รับจากการคุมทีมที่ผ่านๆ มา จะไม่เป็นปัญหาจนทำให้ไม่ได้เป็นหนึ่งในตัวเลือก ตนโชคดีที่มีเส้นทางการทำงานอย่างที่ผ่านมา ทำให้การเงินมั่นคง และไม่ต้องเอาเรื่องเงินๆ ทองๆ มาประกอบการพิจารณาเวลาจะรับหรือไม่รับงานใดๆ เหตุผลหลักประกอบการพิจารณาคือการมองว่าตัวเองจะทำอะไรหรือช่วยอะไรได้บ้าง จะประสบความสำเร็จด้วยกันได้หรือไม่ เพราะช่วง 7 ปีที่อยู่สวีเดนเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆ ลูกของตน 2 คนก็เกิดที่นั่น และมีบ้านอยู่ที่นั่นด้วย คิดว่าตนเข้าใจประเทศนี้และวัฒนธรรมลูกหนังอย่างลึกซึ้ง และคอยเชียร์ทีมสวีเดนอยู่เสมอ