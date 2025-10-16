สโมสรยุโรปถกเพิ่มตัวสำรองเป็นนัดละ 6 คน หวังลดภาระนักเตะ
สำนักข่าว “บีบีซี” รายงานว่า ในการประชุมใหญ่ของสโมสรฟุตบอลยุโรป (อีเอฟซี) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สโมสรฟุตบอลชั้นนำหลายแห่งซึ่งรวมถึงบางสโมสรจากพรีเมียร์ลีก อังกฤษ กำลังถกกันว่าจะเปลี่ยนกฎเพิ่มโควต้าส่งชื่อนักเตะแต่ละนัด จาก 25 เป็น 28 คน และเพิ่มโควต้าเปลี่ยนผู้เล่นตัวสำรอง จาก 5 คน เป็น 6 คน เพื่อลดภาระนักเตะ
บีบีซีระบุว่า ประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ แต่มีการหารือเป็นการภายใน โดยสโมสรพรีเมียร์ลีกที่เสนอเรื่องนี้ ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, ลิเวอร์พูล, อาร์เซน่อล และน็อตติงแฮม ฟอเรสต์
พรีเมียร์ลีกนับกฎตัวสำรอง 5 คนมาใช้ในเดือนพฤษภาคมปี 2020 ในช่วงที่ทั่วโลกเผชิญการระบาดของไวรัสโควิด จากนั้นเปลี่ยนกับไปใช้ตัวสำรอง 3 คน ตามกฎเดิมในฤดูกาล 2020-21 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนกฎถาวรเป็น 5 คน ตั้งแต่ฤดูกาล 2022-23 พร้อมตัวสำรองพิเศษ 1 คน กรณีมีนักเตะที่ต้องสงสัยว่าได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
ฤดูกาลที่แล้ว อาร์ชี่ เกรย์ กองหลังท็อตแนม ฮอตสเปอร์ วัย 19 ปี กับอาร์ด้า กูแลร์ กองกลางรีล มาดริด วัย 20 ปี เป็นนักเตะที่ลงสนามมากที่สุดในลีกยุโรป เมื่อรวมทั้งเกมอย่างเป็นทางการ เกมอุ่นเครื่อง ทั้งระดับสโมสรและทีมชาติ ทั้งคู่ลงสนามรวมแล้วถึงคนละ 80 นัด
ทั้งนี้ การจะเปลี่ยนแปลงกฎกติกาการแข่งขันฟุตบอลได้นั้น ต้องผ่านการโหวตโดยบอร์ดบริหารสมาคมฟุตบอลนานาชาติ (ไอเอฟเอบี) เสียก่อน ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเสนอเรื่องนี้เข้าพิจารณาอย่างเป็นทางการหรือไม่
อีกทั้งแหล่งข่าววงในของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษ (พีเอฟเอ) ก็ไม่เชื่อว่าการเพิ่มโควต้าผู้เล่นแต่ละนัดเป็น 28 คน จะช่วยลดภาระทางกายและใจให้นักเตะได้มากอย่างมีนัยสำคัญ เพราะสุดท้ายทั้งทีมก็ต้องเดินทางไปเตรียมพร้อมก่อนแมตช์ต่างๆ ด้วยกันอยู่ดี