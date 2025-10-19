แข้งสโมสรลาลีก้ารวมพลังต่อต้านเกมเตะที่ไมอามี
สโมสรฟุตบอลสเปนหลายแห่งแสดงพลังต่อต้านลาลีก้าและสหพันธ์ฟุตบอลสเปนที่อนุญาตให้เกมลีกระหว่างบียาร์รีลกับบาร์เซโลน่าย้ายไปเตะที่ฮาร์ดร็อก สเตเดียม เมืองไมอามี สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 20ธันวาคมนี้ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เกมฟุตบอลลีกยุโรปไปเตะกันนอกประเทศ
โดยเกมลาลีก้าคู่ระหว่างโอเบียโด้กับเอสปันญ่อล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นักเตะทั้งสองทีมยืนนิ่งไม่ยอมเล่นในช่วง 15 วินาทีแรกของเกม เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ประท้วงการตัดสินใจดังกล่าว ขณะที่การถ่ายทอดสดไม่ได้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว โดยกล้องได้ตัดภาพไปยังนอกสนามแทน โดยแมตช์อื่นๆ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ นักเตะแต่ละทีมต่างก็แสดงออกแบบเดียวกัน
สมาคมนักฟุตบอลอาชีพแห่งสเปนออกแลงการณ์ว่า ได้ประสานไปยังกัปตันทีมลาลีก้าแต่ละแห่งให้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการตัดสินใจที่ขาดความโปร่งใส ขาดการประสานทำความเข้าใจ และไม่มีเหตุผลนี้ และทีมอื่นๆ ก็จะแสดงออกแบบเดียวกัน แต่ไม่ได้ติดต่อหาผู้เล่นของทีมบียาร์รีลและบาร์เซโลน่า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งกับต้นสังกัด
แถลงการณ์ของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพสเปนระบุด้วยว่า เมื่อต้องเจอกับข้อเสนอที่ไม่คำนึงถึงความเป็นจริง จึงไม่อาจยอมรับโปรเจกต์ที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เล่นหลัก และเรียกร้องให้องค์กรที่รับผิดชอบตั้งโต๊ะเจรจาโดยแบ่งปันข้อมูลทั้งหมด รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การรับฟังความต้องการและข้อกังวลของนักเตะ โดยต้องรับประกันการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายปัจจุบันด้วย
ขณะที่ลาลีก้าปฏิเสธข้อกล่าวหา และระบุว่าต้องการหารือกับสมาคมนักฟุตบอลอาชีพสเปนเพื่ออธิบายเหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าว
ด้านฮานซี่ ฟลิค กุนซือบาร์ซ่า ปรารภว่า ทั้งตัวเองและลูกทีมต่างไม่แฮปปี้กับการตัดสินใจดังกล่าว แต่ทางลาลีก้าก็ตัดสินใจแล้วว่าเราต้องเล่นเกมนี้
ส่วนชาบี้ อลอนโซ่ กุนซือรีล มาดริด กล่าวว่า เราต่อต้านเกมเตะที่ไมอามี และมองว่าเป็นการบิดเบือนรูปแบบการแข่งขัน การตัดสินใจไปเตะที่สนามกลางไม่ได้ผ่านความเห็นชอบอย่างเอกฉันท์หรือการหารือร่วมกันใดๆ ถ้าเป็นมติที่ทุกฝ่ายเห็นควรร่วมกันก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่กรณีนี้ไม่ใช่แบบนั้นเลย