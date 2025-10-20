สวีเดนตั้งพ็อตเตอร์คุมทีมชาติ ภารกิจสำคัญลุ้นตั๋วบอลโลก 2026
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม สมาคมฟุตบอลสวีเดนประกาศแต่งตั้งเกรแฮม พ็อตเตอร์ ผู้จัดการทีมชาวอังกฤษวัย 50 ปี เป็นกุนซือทีมชาติสวีเดนคนใหม่ เบื้องต้นเซ็นสัญญาระยะสั้นมีภารกิจสำคัญคือการพาทีมไวกิ้งลุ้นตั๋วลุยศึกฟุตบอลโลก 2026 ให้ได้
สมาคมฟุตบอลสวีเดนปลดยอน ดาห์ล โทมัสสัน ไม่นานหลังทีมพ่ายโคโซโว 0-1 ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ทำให้ทีมรั้งอันดับบ๊วยของกลุ่มบี มีเพียงแต้มเดียวจาก 4 นัด โดยมีแต้มตามหลังจ่าฝูง สวิตเซอร์แลนด์ ถึง 9 คะแนน และตามหลังโคโซโว รองจ่าฝูง 6 คะแนน โอกาสจะคว้าแชมป์กลุ่มเพื่อสิทธิเล่นรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติแทบไม่เหลือ และต้องลุ้นไปเตะเพลย์ออฟผ่านโควต้าจากผลงานในฟุตบอลยูฟ่า เนชั่นส์ลีก
พ็อตเตอร์กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับภารกิจนี้ ขณะเดียวกันก็รู้สึกมีความฮึกเหิม สวีเดนมีผู้เล่นชั้นเลิศหลายคนที่ได้เล่นในลีกชั้นนำของโลก หน้าที่ของตนคือการสร้างบรรยากาศที่ทีมจะสามารถดึงศักยภาพระดับสูงสุดออกมาเพื่อพาสวีเดนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกในปีหน้า
ทั้งนี้ พ็อตเตอร์โดนเวสต์แฮมปลดเมื่อปลายเดือนกันยายน หลังจากทำผลงานไม่สู้ดี แพ้ถึง 5 จาก 6 นัดในฤดูกาลใหม่ ทำให้ทีมขุนค้อนอยู่ในโซนตกชั้น และตั้งแต่รับงานคุมทีมเมื่อเดือนมกราคม พ็อตเตอร์มีสถิติพาเวสต์แฮมชนะเพียง 6 จาก 23 นัดในทุกถ้วย
อย่างไรก็ตาม พ็อตเตอร์มีชื่อเสียงที่ดีในสวีเดน เนื่องจากเคยทำงานที่นั่นอยู่ 7 ปี โดยเริ่มงานโค้ชเต็มตัวครั้งแรกกับทีมโอสเตอร์ซุนด์ พาทีมเลื่อนชั้นจากระดับดิวิชั่น 4 สู่ลีกสูงสุด รวมถึงคว้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศปี 2017 ก่อนลาไปคุมสวอนซีในปีถัดมา