ฟลิคไม่อยากให้หลานเห็นตัวอย่างไม่ดี ต้องปรับพฤติกรรมหลังโดนใบแดง
ฮานซี่ ฟลิค กุนซือชาวเยอรมันของบาร์เซโลน่า ยอมรับว่า คงต้องปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเอง หลังจากโดนใบแดงในเกมลีกกับคิโรน่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อจะไม่เป็นตัวอย่างไม่ดีสำหรับหลานๆ ของตน
ฟลิคโดนใบเหลืองแรกหลังจากเจ้าตัวปรบมือประชดผู้ตัดสินที่ 4 ที่ชูป้ายทดเวลาบาดเจ็บ 4 นาที หลังจากบาร์ซ่าพลาดโอกาสทำประตูตีเสมอ จากนั้นโดนใบเหลืองที่สองจากจังหวะฉลองประตูชัยสุดเหวี่ยงช่วงท้ายเกม จนโดนไล่ออกจากสนาม
ฟลิคกล่าวว่า ที่แสดงออกไปแบบนั้นเป็นเพราะความรู้สึกผูกพันที่มีต่อสโมสร จำได้ว่าตอนคุมบาเยิร์น มิวนิก ภาพจากเกมที่เจอกับบาร์ซ่าไม่ว่าลูกทีมจะยิงประตูแรก ประตูที่ 2 หรือประตูที่ 8 ตนก็แสดงออกเหมือนกันหมด จนคนชอบพูดกันว่าเป็นคนยิ้มยาก มาตอนนี้คิดว่าแสดงอารมณ์มากขึ้น คงเป็นเพราะสโมสรแห่งนี้เปลี่ยนตัวเองไปอย่างสิ้นเชิง รู้สึกรักบาร์ซ่า เมืองนี้ และผู้คน ทำให้อยากทุ่มเทให้ทีมจนถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ชอบเห็นตัวเองแบบนั้นในโทรทัศน์ และไม่ต้องการให้หลานๆ เห็นคุณตาเป็นแบบนั้นด้วย จงต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
ส่วนกรณีที่โจน ลาปอร์ต้า ประธานสโมสรบาร์ซ่ากล่าวหากรรมการนัดดังกล่าว เฆซุส กิล มันซาโน่ ว่าตัดสินเอียงข้างเนื่องจากเชียร์รีล มาดริด นั้น ฟลิคกล่าวว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้ตัดสิน ไม่ได้บ่นเรื่องการทำหน้าที่ของเขา แต่ถ้าเขามองว่าตนแสดงออกไม่เหมาะสมจนโดนลงโทษก็ต้องยอมรับ