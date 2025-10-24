2จุดโทษ! ฟอเรสต์ เปิดรังอัดปอร์โต้ 2-0 สรุปผลฟุตบอลยูโรป้าลีก-คอนเฟอเรนซ์ลีก
“เจ้าป่า“ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เปิดบ้านเอาชนะ ปอร์โต้ ด้วยสกอร์ 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอลยูโรป้า ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส เมื่อคืนวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา
เกมนี้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ได้ประตูมาจากจุดโทษทั้ง 2 ลูก โดยได้จาก มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์ นาทีที่ 19 และอิกอร์ เฆซุส นาทีที่ 77 จบเกม ฟอเรสต์ เก็บเพิ่ม 3 แต้ม ทำให้หลังลงเตะ 3 นัด มี 4 แต้ม รั้งอันดับ 17 ส่วน ปอร์โต้ 6 แต้ม อันดับ 15
ด้านผลคู่อื่น
เฟเยนูร์ด ชนะ พานาธิไนกอส 3-1
สเตอัว บูคาเรสต์ แพ้ โบโลญญ่า 1-2
เฟเนร์บาห์เช่ ชนะ สตุ๊ตการ์ท 1-0
บรานน์ ชนะ เรนเจอร์ส 3-0
โก อเฮด อีเกิ้ลส์ ชนะ แอสตัน วิลล่า 2-1
เกงค์ เสมอ รีล เบติส 0-0
ซัลซ์บวร์ก แพ้ เฟเรนซ์วารอส 2-3
โอลิมปิก ลียง ชนะ เอฟซี บาเซิ่ล 2-0
สปอร์ติ้ง บราก้า ชนะ เรด สตาร์ เบลเกรด 2-0
เซลต้า บีโก้ ชนะ นีซ 2-1
ยัง บอยส์ ชนะ ลูโดโกเร็ตส์ 3-2
เซลติก ชนะ สตวร์ม กราซ 2-1
โรม่า แพ้ วิคตอเรีย พิลเซ่น 1-2
มัคคาบี้ เทลอาวีฟ แพ้ มิดทิลลันด์ 0-3
ลีลล์ แพ้ พีเอโอเค 3-4
มัลโม เสมอ ดินาโม ซาเกร็บ 1-1
ไฟร์บวร์ก ชนะ อูเทร็คท์ 2-0
ด้านผลยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เออีเค เอเธนส์ ชนะ อเบอร์ดีน 6-0
สตราส์บูร์ก เสมอ จากีลโลเนีย 1-1
ชเคนดิย่า ชนะ เชลบอร์น 1-0
ชัคห์ตาร์ โดเน็ตส์ค แพ้ ลีเกีย วอร์ซอว์ 1-2
ดริต้า เสมอ โอโมเนีย นิโคเซีย 1-1
อาแซด อัลค์มาร์ ชนะ สโลวาน บราติสลาวา 1-0
ราปิด เวียนนา แพ้ ฟิออเรนติน่า 0-3
ไบรดาบลิค เสมอ คูพีเอส 0-0
ฮัคเค่น เสมอ ราโย บาเยกาโน่ 2-2
ริเยก้า เสมอ สปาร์ต้า ปราก 0-0
แชมร็อก โรเวอร์ส แพ้ เซลเย่ 0-2
ลินคอล์น เร้ด อิมป์ส ชนะ เลช พอซนาน 2-1
ซิกม่า โอโลมุช เสมอ ราคอฟ เชสโตโชว่า 1-1
ยูนิเวอร์ซิตาเตีย ไครโอวา เสมอ โนอาห์ 1-1
ซัมซุนสปอร์ ชนะ ดินาโม เคียฟ 3-0
ไมนซ์ ชนะ ซรินสกี้ 1-0
ฮัมรุน สปาร์ตันส์ แพ้ โลซาน สปอร์ต 0-1
คริสตัล พาเลซ แพ้ เออีเค ลาร์นาก้า 0-1