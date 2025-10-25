มิลานไล่เจ๊าปิซ่าข่วงทดเจ็บ 2-2 ยังรั้งจ่าฝูงเซเรียอา
เอซี มิลาน เปิดบ้านไล่เจ๊าปิซ่า 2-2 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเกม ในศึกกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
มิลานได้ประตูนำเร็วตั้งแต่นาทีที่ 7 จากราฟาเอล เลเอา ก่อนที่ปิซ่าจะตีเสมอจากการสังหารจุดโทษของฆวน ควาดราโด้ นาที 60
หลังจากนั้นปิซ่าแซงนำ 2-1 นาที 86 จากเอ็มบาล่า เอ็นโซล่า แต่ขณะที่เกมทำท่าจะพลิกล็อกให้ปิซ่าคว้าชัย แซคคารี่ อเธอคาเม ก็ตีเสมอให้เจ้าถิ่นในนาที 90+3 ในที่สุด
ชัยชนะนัดนี้ทำให้มิลานมี 17 คะแนน จาก 8 นัด ยังรั้งจ่าฝูง มีแต้มเหนืออินเตอร์ มิลาน ที่เตะน้อยกว่า 1 นัด 2 แต้ม ส่วนปิซ่ามี 4 คะแนน
Advertisement
ผลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ลีดส์ ชนะ เวสต์แฮม 2-1
ผลลาลีก้า สเปน
รีล โซเซียดัด ชนะ เซบีย่า 2-1
Advertisement
ผลลีกเอิง ฝรั่งเศส
ปารีส เอฟซี แพ้ น็องตส์ 1-2