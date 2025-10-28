ยูเวนตุสปลดทูดอร์หลังพาทีมไร้ชัย 8 นัดติด
ยูเวนตุส ยักษ์ใหญ่แห่งกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ประกาศปลดกุนซืออิกอร์ ทูดอร์ ออกจากตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม หลังจากนัดล่าสุดบุกพ่ายลาซิโอ 0-1 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
กุนซือชาวโครเอเชียเพิ่งเข้าไปกุมบังเหียนทีมม้าลายเพียง 7 เดือน หลังได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนมีนาคม แทนที่ติอาโก้ ม็อตต้า อย่างไรก็ตาม ผลงานของทีมน่าผิดหวัง ทั้งไม่ชนะใครมา 8 นัดติดต่อกัน และเกมพ่ายลาซิโอก็เป็นการแพ้นัดที่ 3 ติดต่อกันในทุกถ้วย ปัจจุบันยูเว่รั้งอันดับ 8 ของเซเรียอา มีคะแนนตามหลังจ่าฝูง นาโปลี 6 คะแนน ขณะที่ศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก ทีมเสมอ 2 แพ้ 1 อยู่อันดับ 25 ของตาราง
ยูเวนตุสแถลงว่า ขอขอบคุณทูดอร์และทีมสต๊าฟของเขากับความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทเพื่อทีมตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา และขออวยพรให้พวกเขาโชคดีในอนาคต โดยหลังจากนี้ มัสซิมิเลียโน่ บรัมบิลล่า จะทำหน้าที่คุมทีมเตะกับอูดิเนเซ่ ในเกมเซเรียอา วันพุธที่ 29 ตุลาคม