นายทวารอินเตอร์ขับรถชนวีลแชร์ คุณตาวัย 81 ปีดับคาที่
สื่อต่างประเทศรายงานว่า โฆเซป มาร์ติเนซ นายทวารชาวสเปนของอินเตอร์ มิลาน ทีมดังแห่งกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี เกิดอุบัติเหตุขับรถชนรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า เป็นเหตุให้ชายชราวัย 81 ปี ซึ่งนั่งรถวีลแชร์ดังกล่าวเสียชีวิต
สื่ออิตาลีรายงานว่า เหตุเกิดเมื่อเวลา 09.40 น. ของวันอังคารที่ 28 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่มาร์ติเนซกำลังขับรถไปที่ศูนย์ซ้อมของสโมสรในเมืองโคโม่ โดยหลังจากชนกับวีลแชร์แล้ว นายทวารวัย 27 ปี ก็รีบจอดรถลงไปช่วยเหลือ ซึ่งรถฉุกเฉินไปถึงที่เกิดเหตุหลังจากนั้นไม่กี่นาที แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตคุณตาคนดังกล่าวเอาไว้ได้ เนื่องจากเขาเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนรถฉุกเฉินไปถึงแล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า รถวีลแชร์ของคุณตาเดิมวิ่งอยู่ในเส้นทางวิ่งของรถจักรยาน แล้วก็ล้ำเข้าไปในเลนรถยนต์อย่างกะทันหัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อระบุเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆ ต่อไป
สำหรับมาร์ติเนซเป็นผู้รักษาประตูมือสองของอินเตอร์มิลาน ย้ายจากเจนัวร่วมทีมงูใหญ่ในปี 2024 โดยลงสนามให้อินเตอร์ไปรวม 12 นัด