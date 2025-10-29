นาโปลีบุกชนะเลชเช่ 1-0 นำจ่าฝูงเซเรียอาต่อ
นาโปลีนำจ่าฝูงกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ต่อ หลังบุกเฉือนชนะเลชเช่ 1-0 จากประตูชัยของอังเดร แฟรงก์ แซมโบ้ อังกิสซ่า นาทีที่ 69 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
ขณะที่เอซี มิลาน โดนอตาลันต้าไล่เจ๊า 1-1 ในวันเดียวกัน หลังจากมิลานขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีที่ 4 จากซามูเอเล่ ริชชี่ ก่อนอตาลันต้า เจ้าถิ่น ไล่ตีเสมอจากาอเดโมล่า ลุคแมน นาที 35
ผลจาก 2 นัดนี้ ทำให้นาโปลียังนำจ่าฝูง มี 21 คะแนน จาก 9 นัด ส่วนมิลานมี 18 คะแนน
ผลคาราบาวคัพ อังกฤษ รอบสี่
เร็กซ์แฮม แพ้ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 1-2
กริมสบี้ ทาวน์ แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 0-5
วีคอมบ์ เสมอ ฟูแล่ม 1-1 (ฟูแล่มชนะดวลจุดโทษ 5-4)
ผลเดเอฟเบ โพคาล เยอรมนี รอบสอง
ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต เสมอ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 1-1 (ดอร์ทมุนด์ชนะดวลจุดโทษ 4-2)
โวล์ฟสบวร์ก แพ้ โฮลสไตน์ เคียล 0-1
ไฮเดนไฮม์ แพ้ ฮัมบวร์ก 0-1
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ชนะ เอลแวร์สเบิร์ก 3-0
เอาก์สบวร์ก แพ้ โบคุ่ม 0-1
เอเนอร์กี้ ค็อตต์บุส แพ้ ไลป์ซิก 1-4
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัก ชนะ คาร์ลสรูห์ 3-1