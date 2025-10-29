ยูเวนตุสจ่อตั้งสปัลเล็ตตินั่งกุนซือใหม่แทนทูดอร์
สื่ออิตาลีหลายสำนักรายงานว่า ยูเวนตุสเตรียมประกาศตั้งลูเซียโน่ สปัลเลตติ เป็นกุนซือคนใหม่ ภายใน 24-48 ชั่วโมง แทนที่อิกอร์ ทูดอร์ ที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังจากทีมทำผลงานน่าผิดหวัง ลงสนาม 8 นัดหลังสุดเก็บชัยชนะไม่ได้เลย และแพ้ในเกมลีกกัลโช่ เซเรียอา มา 3 นัดติดต่อกันแล้ว ทำให้ทีมรั้งอันดับ 8 ของตาราง
สำหรับสปัลเลตติมีประสบการณ์คุมสโมสรอิตาลีหลายแห่ง ส่วนงานล่าสุดคือการคุมทีมชาติอิตาลี ซึ่งเจ้าตัวเป็นคนประกาศออกสื่อเองว่าแยกทางกับทีมอัซซูรี่หลังจากคุมทีมพ่ายให้นอร์เวย์ 0-3 ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ล่าสุด สปัลเลตติไปออกอีเวนต์ที่เมืองมิลาน และตอบคำถามสื่อในประเด็นนี้ว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อจากยูเวนตุสแต่อย่างใด แต่ก็ตั้งตารอที่จะได้รับโอกาสให้กลับไปทำหน้าที่โค้ชอีกครั้ง
ทั้งนี้ สื่อระบุว่า ยูเวนตุสอาจจะประกาศแต่งตั้งสปัลเลติหลังเกมกับอูดิเนเซ่คืนนี้ (29 ต.ค.)