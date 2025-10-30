วินิซิอุสขอโทษ ฟิวส์ขาดหลังโดนเปลี่ยนตัวเกมเอล กลาซิโก้
วินิซิอุส จูเนียร์ ปีกตัวเก่งของรีล มาดริด โพสต์โซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ขอโทษแฟนบอลราชันชุดขาว กรณีที่เขาออกอาการไม่พอใจหลังโดนเปลี่ยนตัวในแมตช์ “เอล กลาซิโก้” กับบาร์เซโลน่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แข้งชาวบราซิเลียนโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ 72 และออกอาการหงุดหงิดขณะเดินไปยังอุโมงค์ออกจากสนาม จากนั้นกลับมานั่งที่ม้านั่งสำรอง กระทั่งจบการแข่งขันซึ่งมาดริดชนะ 2-1 วินิซิอุสก็พยายามเข้าไปประจันหน้ากับลามีน ยามาล แข้งดาวรุ่งบาร์เซโลน่า จนต้องมีคนรั้งตัวไว้
วินิซิอุสโพสต์ว่า ขอโทษชาวมาดริดทุกคนต่อพฤติกรรมของตนตอนที่โดนเปลี่ยนตัวในเกมเอล กลาซิโก้ นอกจากนี้ยังขอโทษเพื่อนร่วมทีม สโมสร และประธานสโมสร จากที่ได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวไปแล้วในการซ้อมหลังการแข่งขัน บางครั้งความรู้สึกร่วมต่อเกมก็ทำให้เผลอทำอะไรลงไป เป็นเพราะต้องการช่วยทีมคว้าชัยชนะให้ได้ และการแสดงออกเหล่านี้ก็มาจากความรักที่มีต่อสโมสรนั่นเอง
ทั้งนี้ หลังโดนเปลี่ยนตัวออก กล้องถ่ายทอดสดจับภาพของวินิซิอุสขณะเดินออกจากสนามพร้อมบ่นว่า “ฉันอีกแล้ว ไม่อยู่แล้วทีมนี้ ย้ายทีมดีกว่า ย้ายแน่ๆ” ทำให้เกิดกระแสข่าวเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของเขาหลังจากนี้
อย่างไรก็ตาม วินิซิอุสย้ำในโพสต์โซเชียลมีเดียว่า ขอสัญญาว่าจะสู้ทุกวินาทีเพื่อรีล มาดริด เหมือนที่ทำมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ที่นี่
ทั้งนี้ วินิซิอุสย้ายจากทีมฟลาเมนโก้ร่วมทีมราชันชุดขาวเมื่อปี 2018 ลงสนามให้ทีม 335 นัด ยิงไปแล้ว 111 ประตู